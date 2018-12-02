第二屆海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽在深圳開幕 台灣20支球隊參加

2018年12月02日 16:49 旺報 呂佳蓉

經大陸國務院臺灣事務辦公室批准，由深圳市人民政府、海峽兩岸棒球交流合作委員會聯合主辦的第二屆海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽2日在廣東深圳開幕。來自海峽兩岸的逾千名大中小學棒球運動員、教練員、裁判員等齊聚深圳，展開此項大規模的兩岸體育交流賽事。

今年，第二屆海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽規模進一步擴大，參賽隊伍由第一屆的32支擴大到42支，並且增加了U10組別，實現U10、U12、U15、U18、大學組5個組別全覆蓋。兩岸選手共計888人，其中20支臺灣學校代表隊分別來自台灣10個縣市，共計445人。

「我們希望通過棒球這項運動，以及比賽期間舉辦的一系列活動，增進兩岸各年齡段青少年之間的認識和瞭解。」臺灣苗栗縣仁愛小學聯隊教練邱定城說，棒球運動在臺灣非常受歡迎，兩岸棒球運動交流正在架起彼此間溝通的橋樑。

1日至8日，42支球隊將進行100場比賽，決出5個組別的冠軍。「去年我們獲得了亞軍，希望這次再接再厲能獲得冠軍，也希望通過這次交流切磋，認識更多的大陸朋友，加深我們對大陸的瞭解，增進我們彼此間的友誼。」新北市二重中學的選手陳政逸說。

開幕式上，精彩的中華傳統武術、現代街舞、棒球啦啦操等文藝演出，贏得現場觀眾和選手的陣陣掌聲。去年成功舉辦的第一屆海峽兩岸學生棒球聯賽，在兩岸特別是在兩岸青年學生中引起強烈反響，成為一項廣受關注的兩岸青少年體育交流賽事。

(旺報 )