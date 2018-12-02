黃偉哲西港謝票談選舉負債 打趣要懸賞找大創賄款還債務

準台南市長黃偉哲2日下午謝票行程從西港出發，談到選舉負債，他打趣要懸賞找大創賄款還債。(莊曜聰攝)

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準台南市長黃偉哲的拜票行程來到最後一站，2日下午他從西港慶安宮出發，針對市府小內閣人選，他仍未鬆口，表示將會在15日期限前公布，而對留下的立委空缺，他並沒有偏好的特定人選，重點是同志不要再為選舉產生紛爭；而對於財產申報的1700萬選舉借款，黃偉哲打趣說，他要懸賞找出大創案中對手指控他收受的賄款，這樣還可以幫忙還清這些債務。

六都的市府小內閣引發話題，加上綠營執政縣市翻盤，預計人事也會有一波流動潮，替民進黨守住台南市的黃偉哲近期也接到許多推薦電話，他重申尚未決定，並打趣說「可能要拿號碼牌」，但能實踐他提出的政見是考量重點，人選也會在期限前公布。

針對台南市第二選區的立委補選，黃偉哲認為，補選時程急迫，黨中央應該要明快處理，但不能造成黨內紛爭，他說從過去歷史來看，黨內初選往往無法維持君子之爭，現在民進黨可沒有分裂本錢，他希望在補選過程中如果同志互相攻擊，綠色選民應該群起攻之，因為破壞團結就是破壞台灣民主，希望補選過程一切順利。

而根據監察院《廉政專刊》六都市長當選人最近一次申報資料，黃偉哲和妻子共申報3筆土地、4筆建物，存款239萬元、有價證券77萬元，以及1960萬元債務，其中選舉借款有1700萬元；黃偉哲說，他在廟前受訪不會說謊，申報都是真的，他也打趣說道，要懸賞找出對手指他在大創案中收受的賄款，還能能幫他還清債務。

(中時 )

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