聲請撤銷通緝遭高院駁回 陳由豪回不了家

2018年12月02日 17:43 中時 陳志賢

前東帝士集團負責人陳由豪，因被控掏空、欠稅逃亡大陸多年，目前僅剩一起損害債權案件遭通緝，但他委請律師遞狀，以同案被告已獲判無罪確定，他應該也會獲判無罪，沒有再通緝他必要，向台北地院聲請撤銷通緝遭駁回。陳由豪不服，向高院抗告，仍遭駁回，確定繼續被通緝。

陳由豪因積欠91至93年度綜合所得稅共4億3600多萬元，被國稅局移請行政執行署追討，他擔心名下的東豐、東盟公司遭拍賣抵稅，被控於2011年3月找友人「萬事達」公司負責人吳日興跨海商議製造假債權，佯稱欠泰國人債務，將未被查扣股票移轉到萬事達公司，涉嫌脫產，經國稅局提告，台北地檢署2012年11月14日依損害債權罪起訴陳由豪、吳日興2人。

吳日興一審獲判無罪，高院2014年8月7日駁回檢方上訴，吳獲無罪確定；至於陳由豪因未到案，北院在2015年9月20日通緝陳由豪。陳日前委託律師，向北院具狀指稱同案被告吳日興已獲判無罪確定，他應該也會獲判無罪，沒有再通緝他必要，聲請撤銷通緝。北院裁定駁回。

陳由豪向高院提抗告，指稱他先前併案通緝案，已經法院諭知免訴判決確定，過去法務部政次曾赴大陸北京請求將他遣送回台受審被駁回，是大陸不准他來台赴審，因此沒有通緝必要。

高院支持一審見解，認為陳由豪明知他所涉損害債權案件仍在法院審理中，卻未向法院陳明海外居所地址，雖知悉法院開庭日期，僅透過律師答辯，未自行到案，有逃亡藏匿之事實，其逃亡之事實仍然存在，有通緝必要，駁回陳抗告，全案確定。

(中時 )