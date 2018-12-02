菱角田變少 今年水雉數量銳減近200隻

今年數鳥活動號召了70多名鳥友共襄盛舉。（劉秀芬攝）

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今年調查發現菱角田變少，使得水雉減少了可以棲息的地方。（水雉生態教育園區提供）

官田水雉生態教育園區每年底都會號召鳥友，進行菱角鳥大調查，至今年已是第4年，水雉數量自2015年的711隻至2017年冬季已經突破1478隻，今年則因部分菱角田轉作為水稻田，調查到的水雉數量減少到1284隻。

自2015年起，水雉生態教育園區與農委會特有生物研究保育中心共同研議，將台南地區冬季水雉調查發展為公民科學的調查方式，今年調查在2日展開，有來自屏東、彰化、嘉義、臺南以及中華鳥會的鳥友共襄盛舉，此外，調查活動也吸引嘉義、中正、成功、臺南大學的生態社團學生踴躍參與。

2日一早各地鳥友、園區志工們會聚集到水雉生態教育園區，日出後開始分別至各可能有水雉的區域進行調查，中午11點前便將調查結果回傳至水雉園區，統計出當年度水雉的整體數量。鳥友表示，因霧霾嚴重，日出後還是霧茫茫一片，等了約1小時霧散去才能開始數鳥。

今年調查員分為30餘組，大約有77人，除了長期參與調查的老鳥調查員們，還有對水雉調查有興趣的新手加入，以老鳥帶新鳥的方式，展現了菱角鳥大調查公民參與的性質，也希望透過這樣的方式，讓更多人能加入鳥類調查的行列。

調查員們在調查的過程中發現，有些去年還是菱角田的田區今年已經轉作為水稻田；另一方面，今年8月23日的大雨造成葫蘆埤附近的農田淹水，當地的菱角農便沒有在該區種植菱角，使得水雉減少了可以棲息的地方。水雉生態教育園區呼籲大家能多關注農田溼地的環境變遷，維持農耕的面積，保留多樣的棲息環境。

(中時 )

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