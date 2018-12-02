超越藍綠不是要消滅 柯P：讓不同思維在台灣並存

2018年12月02日 17:08 中時 林縉明 、 王英豪

台北市長柯文哲感恩簽唱園遊會 2日在市府前廣場舉行，現場支持者大排長龍等待柯文哲簽名。（王英豪攝）

柯文哲(圖)上台致詞表示，選舉結果有輸贏，但整個台灣社會還是要往前走，很高興這場選舉在台灣歷史意義代表，除了藍綠外還有新的選擇，感謝台北市民選擇台灣價值。（王英豪攝）

台北市長柯文哲小贏3000餘票驚險連任，隨著選舉告一段落，柯文哲今天下午於北市府前廣場舉辦感恩簽唱會，柯文哲下午4點到場致詞表示，選舉結果有輸贏，但整個台灣社會還是要往前走，很高興這場選舉在台灣歷史意義代表，除了藍綠外還有新的選擇，感謝台北市民選擇台灣價值。

柯文哲表示，台灣價值是一個民主自由、法治多元開放、人權、關懷弱勢，從台北實踐在推向整個台灣，這才是我們要的台灣價值，民主政治需要人民共同參與，不再是正二代專屬，政治為人民所共有，自由的基礎則是包容，以不侵犯他人作為核心價值。

柯文哲以癌細胞比喻藍綠，20年前當外科醫生會建議乳癌病患把癌症挖掉，現在治療改變，有時候不一定要把腫瘤拔掉，創造出和諧共存的新概念，超越藍綠不是把藍綠消滅，而是要共同攜手邁向未來，這就是台灣的新價值。

柯文哲說，法律訂了是要給人遵守，當大多數人不能遵守就要修正，不能訂在那裡卻不遵守，但政府首先要能守法，政府老是訂出人民不能遵守的規定這是不對的。

對於未來4年展望，柯文哲維持一貫的態度，「對的事情做，不對的事情不要做，認真做」，用簡單的心面對複雜的世界，相信台北可以變得更好，同時讓新的政治價值在台灣出現。

(中時 )