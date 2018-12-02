超越藍綠不是要消滅 柯P：讓不同思維在台灣並存

台北市長柯文哲感恩簽唱園遊會 2日在市府前廣場舉行，柯文哲（中）上台感謝選民，並與爸爸柯承發(右二)及媽媽何瑞英（左一）、競選總幹事小野(右一)等人一同合照。（王英豪攝）

友善列印
中時
台北市長柯文哲感恩簽唱園遊會 2日在市府前廣場舉行，現場支持者大排長龍等待柯文哲簽名。（王英豪攝）
柯文哲(圖)上台致詞表示，選舉結果有輸贏，但整個台灣社會還是要往前走，很高興這場選舉在台灣歷史意義代表，除了藍綠外還有新的選擇，感謝台北市民選擇台灣價值。（王英豪攝）

台北市長柯文哲小贏3000餘票驚險連任，隨著選舉告一段落，柯文哲今天下午於北市府前廣場舉辦感恩簽唱會，柯文哲下午4點到場致詞表示，選舉結果有輸贏，但整個台灣社會還是要往前走，很高興這場選舉在台灣歷史意義代表，除了藍綠外還有新的選擇，感謝台北市民選擇台灣價值。

柯文哲表示，台灣價值是一個民主自由、法治多元開放、人權、關懷弱勢，從台北實踐在推向整個台灣，這才是我們要的台灣價值，民主政治需要人民共同參與，不再是正二代專屬，政治為人民所共有，自由的基礎則是包容，以不侵犯他人作為核心價值。

柯文哲以癌細胞比喻藍綠，20年前當外科醫生會建議乳癌病患把癌症挖掉，現在治療改變，有時候不一定要把腫瘤拔掉，創造出和諧共存的新概念，超越藍綠不是把藍綠消滅，而是要共同攜手邁向未來，這就是台灣的新價值。

柯文哲說，法律訂了是要給人遵守，當大多數人不能遵守就要修正，不能訂在那裡卻不遵守，但政府首先要能守法，政府老是訂出人民不能遵守的規定這是不對的。

對於未來4年展望，柯文哲維持一貫的態度，「對的事情做，不對的事情不要做，認真做」，用簡單的心面對複雜的世界，相信台北可以變得更好，同時讓新的政治價值在台灣出現。

(中時 )

黃偉哲西港謝票談選舉負債 打趣… 王淺秋證實接新聞局長 讚賞韓國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。