《高校英雄傳》最終回！鮮肉徐韜選他不選家馨芳蒂

偶像劇《高校英雄傳》進入最終回，鮮肉演員徐韜（右）情歸何處成焦點。（圖／翻攝自徐韜IG）

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中時電子報
／專訪

偶像劇《高校英雄傳》今（2）日播出最終回，當中飾演王東海的鮮肉演員徐韜，深陷在芳蒂與家馨的三角關係中，但其實他最愛的人不是這兩個，而是陳奕迅！

徐韜（右）表示最想跟陳奕迅（左）一起打網球。（圖／翻攝自陳奕迅、徐韜臉書）

近日徐韜接受《中時電子報》報導，談到《高校英雄傳》劇中複雜的三角戀，讓他陷入兩難，不過愛打網球的他，被問到最想和誰一起打網球時，他則回答：「陳奕迅」，原因是愛聽他的歌，十分有趣。

和學生演員們感情最好，也十分捨不得他們。（圖／翻攝自徐韜IG）

《高校》進入最終回，被問到最捨不得誰，徐韜表示最珍惜和宋緯恩、何美、蕭志瑋、席惟倫等學生演員一起坐車換場景的時光，就像戶外教學一樣快樂，學生演員們打鬧一片很和樂。和男主角羅宏正更因為聊心事聊出好感情，希望未來也有機會和大家可以再次合作。

徐韜希望之後能給觀眾看到更多不同的他。（圖／記者李家穎攝）

22歲的徐韜擁有小狗眼，被粉絲形容是「陽光犬系男友」，曾以拍攝速食店廣告爆紅，隨後拍攝《紅色氣球》及《可惡！把我的青春還給我》都有不錯的成績，更在客語電視電影《大崎下》中有出色表現，近來《大崎下》更入選印度「處女之泉影展年度五大」電影，隨著《高校》的結束，徐韜也期待未來能接演和東海不同的角色，跳脫沉重的個性，帶給觀眾不同的徐韜。

(中時電子報)

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