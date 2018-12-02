核一廠除役環評卡關 原能會：先進行準備工作

2018年12月02日 17:30 中時 游昇俯

核一廠1號機運轉執照將在本周5日到期，但九合一大選「以核養綠」公投過關，行政院「非核家園」不再設定2025年期限，讓核一廠除役發生變數。原能會表示，在經濟部能源政策規畫未改變前，核一、核二須依法除役；雖然核一廠卡在環評，尚未取得除役許可，但原能會已修改管制辦法，核一廠6日進入除役期間，可先著手除役準備工作。

以核養綠公投過關，此公投提案領銜人黃士修要求政府將核一、核二、核三進行延役，但原能會表示，依現行「核子反應器設施管制法」，運轉執照有效期間40年，未依規定換發執照便不得繼續運轉。

原能會說，依「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」規定，執照有效期間屆滿前5年至15年，須提出換照申請，報請主管機關審核；核一廠2部機組運轉執照分別在今年12月5日及明年7月15日到期，核二廠最終亦將於2023年3月到期，均已超過申請期限規定，故須依法除役。

但黃士修亦主張，原能會可自行修訂運轉執照審核辦法，無須經過立法院，故核一廠執照到期可先停機，等法規修改、執照更新後，便可恢復運轉。

原能會核能管制處副處長李綺思表示，核一廠1號機5日即到期，修法還得經過公告、收集意見等程序，「修法也沒那麼容易」；他說，以核養綠公投通過後，經濟部會重新檢討台灣能源政策，原能會才據其檢討結果適當因應，現階段能源規劃未改變，核一廠便須開始準備除役工作。

依照法規，核電廠除役須向原能會提出除役計畫，並由環保署進行環評審查，兩者都符合後，原能會才會核發除役許可，核一廠除役計畫去年已審查完畢，但因環評尚未完成，並未獲得除役許可。

李綺思表示，為因應這種狀況，原能會已修訂「核子反應器設施除役許可申請審核及管理辦法」，1號機6日進入除役期間，可先進行訓練人員、文件資料的準備工作，但還無法進行正式的除役工作，待取得除役許可後，才能逐步經8年停機過渡階段、12年拆廠階段及3至5年的偵測復原階段，在25年內完成除役。

(中時 )