兒童聯想畫10萬人參賽 72位創意小畫家得獎

國小學童發揮創意，在「花博意象的線形圖案」題目紙上作畫。（王文吉攝）

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第26屆全國兒童聯想創作畫」五年級第一名鄧昀恩（左一）以口戴防毒面罩、雙眼紅絲、無奈愁苦的神明，凸顯台中嚴重的空汙問題，充滿批判精神。（王文吉攝）
台中市政府副秘書長郭坤明頒發獎金、獎狀給各年級第一名得獎者。（主辦單位提供）

「第26屆全國兒童聯想創作畫」複賽2日在葫蘆墩文化中心舉行，由台中市文化局主祕楊懿珊公布花博意象的線形圖案，從10萬名脫穎而出的420位學童，挑戰2小時即時完成畫作。戶外廣場並安排魔術、街頭藝人行動雕像，還有銀河谷音劇團「花花森林我們的家」人偶音樂劇，集聚上千名親子歡度快樂家庭日。

楊懿珊表示，孩子的想像力是珍貴的資產，兒童聯想畫辦理26年，共吸引260萬名學童參賽，今年更首次到總統府展示，讓參訪的國內外貴賓欣賞孩子以豐富想像力和無限創意，根據圖形變異及擴大延伸產生豐盈的趣味畫面，這項獨特唯一的全國兒童美術比賽將持續辦理，讓喜愛畫畫的孩子揮灑心中美好的圖像。

紅鼻子馬戲團為頒獎典禮揭開序幕，市府副秘書長郭坤明頒發獎狀及獎金給前3名學童。郭坤明表示，聯想畫堪稱全國指標性的兒童美術繪畫競賽，特別感謝永豐餘企業15年來持續贊助50萬餘張的活動畫紙，支持藝術活動。

評審一致認為今年入選的作品極為出色，二年級黃遵叡以針車為主題，作品充滿純淨童趣。五年級鄧昀恩以口戴防毒面罩、雙眼紅絲、無奈愁苦的神明，彰顯台中嚴重的空汙問題，涵蘊批判精神。六年級范欣琳透過箭與時鐘，隱喻拯救瀕臨絕種動物刻不容緩，作品融入藝術史與環保議題。

(中時 )

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