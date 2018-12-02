林聰賢下台換誰當農委會主委？ 農業部落客推他來幫民進黨

2018年12月02日 17:24 中時電子報 林郁庭

民進黨九合一選舉大敗，行政院週六召開「政策檢討會議」，農委會主委林聰賢、環保署長李應元、交通部長吳宏謀3人請辭獲准，這3個部會都將在下週二舉行交接。針對農委會的部分，熟悉農產市場生態的農業臉書部落客「Lin bay 好油」今發文建議，與其繼續亂搞農業，不如拜託農委會前主委李金龍出來主持農委會。

「Lin bay 好油」今在臉書上發文，農業三寶已經走了兩個，剩下的就是最主要的陳吉仲還留在位子上。他指出雲林的農民在2008年民進黨最苦的時候還是支持民進黨，但為什麼在2018民進黨最鼎盛的時候不支持民進黨？「因為民進黨背叛農民的支持，就是那麼簡單。」

「Lin bay 好油」表示，主委是政治任命，當然沒有話講，現在的主委在農業專業性上不一定要非常高，但要能看到現在的困境，進行有效的人跟資源的分配，一方面要滿足政治方面的需求，一方面把對的人放到對的位子，補足資源，解決農業的困境。

「Lin bay 好油」點出，三個副主委也破壞了事務官專業的制度，過去三個副主委分別負責農糧、畜牧、漁業，他舉例，如陳吉仲跟農糧無關的農經教授負責農糧，黃金城獸醫背景負責畜牧，李退之政治系負責漁業。「Lin bay 好油」認為，一個沒有農業背景跟經驗的市議員，直升到副主委這個講究農業專業的位子，也難怪漁民會大抗議。

現在民進黨卡在要找誰當主委，民進黨浮現的名單都讓「Lin bay 好油」個人感覺都不足以處理現在的困局，他卻認為，李金龍才有可能處理這個敗壞的農業體系。但「Lin bay 好油」說，給他人事權而不是像林聰賢一樣，對於副主委根本沒有任命權利，，明明該講求專業的副主委卻變成政治的戰場。

「Lin bay 好油」認為，李金龍前主委桃李滿天下，由他出任主委學界反對的聲音必然少，在民進黨內農業的領域也是首席的地位，與其繼續亂搞農業，不如拜託李前主委能願意幫助民進黨幫助農業，出來主持農委會。

(中時電子報)