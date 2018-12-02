關懷盃》小球員落敗哭紅雙眼 黃竣彥安慰打氣：下一場加油！

2018年12月02日 17:28 中時電子報 鍾亞芳/台東報導

關懷盃今天（2日）進行最後一天賽程，高雄縣鼓山國小在四強賽敗給花蓮縣光復國小，無緣爭冠，賽後鼓山小球員紛紛哭紅雙眼，安靜地坐在休息室裡流淚，統一7-ELEVEn獅黃竣彥除了安慰小球員，也想起自己像這樣哭泣的學生時期。

球衣上還沾著奮戰時的紅土，確定不能爭取冠軍後，鼓山小球員再也沒有比賽時的活潑與拚勁，沈默地坐在休息室中哭泣，黃竣彥展現暖男的一面，安慰小球員不要再哭泣，「哭什麼哭？還有下一場啊！」

黃竣彥說：「小朋友的勝負心很強，這樣有時候其實是好事，但過度的話很容易影響自己下一次的表現，球員專注在比賽中、很再以比賽是好事，但賽後就要忘掉。」

看到小球員因為勝負真情流露，黃竣彥也想起自己的學生時期，「我自己小時候也會這樣，明明比賽還沒結束，但是輸了一場比賽就會忍不住落淚。贏球大家都開心，輸了難過之後就要忘掉，下一場比賽就要開始了，現在打到職棒，教練也會這樣跟我們講，不要把上一場的情緒帶到下一場。」

黃竣彥還透露，自己上一次因為輸球哭泣是在大四時期，「大學2、3年級因傷沒有完整球季，大四時想拚完整球季，自己表現沒有不好，雖然投的內容都不錯，但卻沒有好的成績，畢竟最後一年想拚一個好成績，自己會很在意，情緒也會比較激動。」

(中時電子報)