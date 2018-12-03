跨界合作!育達科大首創台灣時尚與春之聲管弦樂團

育達科技大學時尚造型設計系，今年的校外成果展首創台灣時尚與春之聲管弦樂團跨界合作，打造超水準表演。（何冠嫻翻攝）

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何冠嫻
育達科技大學時尚造型設計系今年的畢業主題為《時‧線》，帶領領觀眾進入時尚新趨勢和復古風情。（何冠嫻翻攝）
育達科技大學時尚造型設計系學生各個卯足全力，展現4年內的專業所學。（何冠嫻翻攝）

苗栗育達科技大學時尚造型設計系今年舉辦第5屆校外畢業成果展，首創台灣時尚與春之聲管弦樂團跨界合作，以超水準的演出，帶領觀眾進入時尚新趨勢和復古風情。

育達時尚系今年的畢業主題為《時‧線》，串聯過去與現代的復古、新趨勢，劃分「整體造型組」與「流行設計組」，各組學生運用一針一線展現4年所學成果，與過去、未來對話，表現時空的時間點與時間段，交織過去的淬鍊與未來的成長。

另外，時尚系的校外成果展邀請到屢次獲選桃園市傑出演藝團隊的春之聲管弦樂團，該樂團秉持著一直以來的「就是要給你好音樂！」信念，為成果展打造如同國際級的服裝設計走秀表演，讓現場觀眾大飽眼福、耳福，在多重感官的饗宴下欣賞一場超水準的演出。

時尚造型設計系主任鄭寶寧表示，畢業成果展皆由學生一手策畫，先在校內辦理初賽，通過後在台北市松山文創園區的校外畢業成果展展出。

鄭寶寧指出，為了這場成果展，學生們卯足全力自暑假起便著手準備，越接近表演日期，更是日以繼夜的趕工、彩排，只為在台上展現4年間學習的專業技能，她說，學生們幾乎都要在學校專業教室過夜，對於學生們的投入與追求完美讓她相當感動。

(中時 )

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