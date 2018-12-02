羽球》「拿著球拍的魔術師」 戴資穎獲讚帶來創新

戴資穎展現超齡的成熟球技，比賽中常常打出令人讚嘆的好球。(資料照/Badminton Photo提供)

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中時電子報
／綜合報導

球技更趨成熟的羽球世界球后戴資穎，在場上頻頻打出令轉播評論員驚呼「不可置信」的絕妙好球，國外體育網站「Sportskeeda」的印度作家狄潘修（Deepanshu）特地撰文介紹戴資穎，讚她是拿著球拍的魔術師，為羽球女單項目帶來革新的比賽風格。

這篇文章提到戴資穎最招牌的打法，就是可以騙到對手又犀利的回擊，而且從2016年12月1日到現在，只有今年4月中到5月短暫被日本好手山口茜超車兩周，小戴一直都是女單世界排名第一。

狄潘修寫道，戴資穎為羽球女單帶來革命性的打法，她精通反手拍對角網前球、反手拍直線吊球等令人難以想像的球路，而且在場上發揮得相當流暢，她在羽球場的「法術」，贏得了全球百萬與球迷的心。

今年球季戴資穎有11站比賽打進決賽，並帶走9座冠軍，放眼當今羽球女單世界前十好手，除了泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）對小戴的戰績是占上風（依瑟儂12勝10敗領先），以及日本奧原希望4勝4負平手，其他人小戴都有對戰優勢，其中對中國大陸陳雨菲更是11戰全勝，最近6次對上西班牙籍世錦賽、奧運金牌馬琳（Carolina Marin），小戴也都獲勝。

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今年戴資穎只剩本月12日開打的年終總決賽，明年則要挑戰成為全英公開賽史上第一位連三年奪冠的選手，狄潘修認為，以小戴這樣擁有運用自如打法，以及觀眾享受的好身手，期待前方還有更多勝利及冠軍獎盃等著她。

(中時電子報)

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