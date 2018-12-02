花博雲林周鄉親入園半價 好農市集展售優質農特產

2018年12月02日 17:41 中時 王文吉

「1顆20元、3顆50元！」雲林縣農業處長張鴻猷親自促銷高麗菜。（王文吉翻攝）

台中世界花博2日起舉辦為期7天的雲林周活動，除雲林鄉親入園享有半價優惠，雲林縣政府也在外埔園區好農市集設攤，展售高麗菜、柳丁、西螺醬油、泡菜等各式生鮮及加工食品，期盼透過行銷活動建立農民生產追溯安全責任觀念，也提供遊客採購新鮮的當季蔬果。

因高麗菜產量過剩，雲林縣農業處長張鴻猷親自北上行銷，台中市農業局副局長蔡勇勝下場叫賣柳丁，還贈送柳丁榨汁器，西螺鎮農會、金綠標章農友等20攤也展出農產特品，吸引許多遊客搶購。張鴻猷表示，雲林縣農業產值去年高達794億，連續3年全國第一，希望透過行銷活動，提供遊客採購新鮮的當季蔬果。

農業局表示，好農市集每月推出不同主題活動，包括綠活DIY、一日農夫農村體驗趣等，雲林縣市周期間，遊客消費滿100元獲贈1點，集滿6點可至服務台抽好禮，有機會抽中雲林農好物。外埔園區每週六、日不定時有小盆栽、竹編、客家藍染、漆筷、檜木筷、飾品DIY活動，只要消費累計滿299元，即可免費體驗。

為迎接耶誕佳節，好農市集也推出「農情聖誕節」主題，讓市集充滿濃濃過節氣氛，12月8日將邀請神岡三采幼兒園舉辦假日「好農市集食農體驗日」，由青農賢拜帶領小朋友進行食農體驗活動，活動內容包含市集尋寶闖關遊戲、種子DIY等，讓小朋友認識及挑選四章一Q當季食材，以行動支持在地銷農產。

(中時 )