落羽松季節到 六甲公所推慢遊小旅行

台1省道旁的六甲落羽松森林，原是林鳳營牧場為了防疫、隔離乳牛而種植的，現在成了打卡熱點。（劉秀芬攝）

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劉秀芬
六甲區長蔡秀琴建議，可搭乘火車於林鳳營站下車，步行到落羽松風景區約15分鐘，沿途還可沿新整建步道欣賞稻田、埤塘風光。（劉秀芬攝）

天氣漸涼，觀賞落羽松季節又到了，六甲區台1省道旁的落羽松森林假日也開始出現車潮人潮，六甲區長蔡秀琴建議，可搭乘火車於林鳳營站下車，步行到落羽松風景區約15分鐘，沿途還可參觀林鳳營故事館，沿著新整建步道欣賞稻田、埤塘風光。

台1省道旁的六甲落羽松森林，原是林鳳營牧場為了防疫、隔離乳牛而種植的，現在每到秋冬就成吸引大批遊客前來拍照打卡，假日絡繹不絕的人車常造成交通問題，六甲區公所今年將整治附近空地，讓前來觀賞遊客有較方便的停車環境。

六甲區長蔡秀琴說，建議大家坐火車來慢遊六甲，從林鳳營火車站下車後，先欣賞古樸的林鳳營火車站，再順遊農會倉庫看古早鼓風機，林鳳營故事館拍照打卡，步行到落羽松風景區約15分鐘，沿著新整建環埤休閒步道，順便欣賞埤塘風光。

六甲有豐富的埤塘，包括菁埔埤、洗布埤、瓦窯埤等，都已列入國家級重要溼地，為了方便民眾接觸埤塘，欣賞埤塘之美、六甲區公所除陸續打造菁埔埤的休閒觀景設施外，洗布埤、瓦窯埤棧道、觀景台預計年底完工，到時也歡迎遊客到六甲欣賞埤塘水色文化之美。

(中時 )

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