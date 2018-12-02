粉絲敲碗在一起！張翰自曝和張鈞甯情感戲是即興演出

張翰、張鈞甯合作演出《溫暖的弦》。（八大提供）

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張翰演出《溫暖的弦》。（八大提供）
張鈞甯演出《溫暖的弦》。（八大提供）

張翰、張鈞甯合作演出的《溫暖的弦》，3日起在八大播出。張翰日前接受八大電視訪問時表示，睽違3年沒有拍攝時裝劇，希望大家看到他這次在角色上的蛻變，例如內在沈穩及睿智的表現。他說，在《溫暖的弦》中他拋棄很多想法，包括不一定要上鏡好看，「更沒有把重心放在臉上有多完美」。

張翰戲裡詮釋高富帥，全身散發霸道總裁氣息，尤其與張鈞甯不少對手戲讓影迷看得臉紅心跳，他說，這類型的戲劇要怎麼演，對他來講沒有太大挑戰，反而是與女主角情感的共嗚，才是最大的挑戰。

張翰、張鈞甯合作演出《溫暖的弦》。（八大提供）

他和張鈞甯合作過三次，距離上次同台已有3、4年之久，默契十足外，張翰覺得兩人互動中最有趣的部份是「過招」，他們走戲過程中，不會完全把實際要拍攝的演出來，都故意有所保留，觀眾看到的情感戲，很多都是當下即興演出。也難怪入戲粉絲不斷腦補兩人假戲真作的緋聞。

張翰透露在拍攝《溫暖的弦》時，因為每天拍攝的戲量很多，除非他跟導演主動要求說再來一次，否則都盡量避免NG重拍。但他提到，有一場和張鈞甯舞會的戲，鏡頭上看起來兩人跳舞畫面很深情浪漫，但其實過程中，不知為何他莫名奇妙不斷發笑，甚至一度笑到趴在地上。現在回想起這段，他忍不住笑稱，和觀眾看到浪漫又虐心的情節很不一樣。

(中時 )

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