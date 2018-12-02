飛向宇宙浩瀚無垠！東京「玩具總動員主題飯店」預計2021年開幕

2018年12月02日 17:57 中時 徐力剛

東京迪士尼度假區（TDR）的營運公司Oriental Land宣布投入台幣87億元興建「玩具總動員主題飯店」。（圖片來源／Oriental Land）

粉絲入住上海玩具總動員酒店，在夢幻空間享受美食。（圖片取自KLOOK客路官網）

以電影主人安迪房間為發想，打造擬真視覺體驗。（圖片取自KLOOK客路官網）

還記得電影中《玩具總動員》警長胡迪與巴斯光年那些搞笑橋段嗎？現在有機會身歷其境親自體驗，東京迪士尼日前宣布將打造全新「玩具總動員主題飯店」，預計2021年開幕營運，這也是亞洲地區繼上海迪士尼玩具總動員酒店後，第2座成立該主題飯店，令粉絲引頸期盼。

東京「玩具總動員主題飯店」總投資金額為日幣315億元，約合台幣87億元，11層樓高飯店佔地約4萬平方公尺，坐落園區循環單軌列車Bayside車站旁，房間總數超過600間，採標準房型配置，搭配迪士尼商店、餐廳等設施進駐。

飯店整體設計還原電影《玩具總動員》真實場景，從外觀到中庭皆以玩具風格為設計靈感，經典人物胡迪、巴斯光年也將出現在飯店各角落，給予粉絲十足驚喜感。

東京迪士尼表示，東京玩具總動員主題飯店為度假區內第10間飯店，也是首次以單部電影作為主題設計旅店，且目前該飯店房價設定，將比其他迪士尼飯店定價低，讓粉絲花小錢也能幸福滿滿。

(中時 )