王淺秋證實接新聞局長 讚賞韓國瑜是法律啟蒙老師

2018年12月02日 18:07 中時 林縉明

國民黨籍高雄市長當選人韓國瑜將於25日就職，小內閣名單備受矚目，傳出六福集團公關協理王淺秋為內定新聞局長，王淺秋今下午出面受訪證實，昨晚韓市長授權她對外做一些說明，當初被徵詢時認為，如果專業幫得上忙，願意一起捲起袖子努力，不分藍綠一起努力做點事。

王淺秋表示，她是在選後一兩天接到韓國瑜的邀請，雖然過去曾在台北市政府一段時間，但每天要面對那麼多媒體朋友，很多議題受到高度關注，要更謹慎小心，戒慎恐懼，會努力的把訊息帶給大家。

王淺秋就讀世新大學時期，韓國瑜曾經是她的老師，王淺秋當時上過韓國瑜的公民課，大讚韓是非常好的老師，也是對法律有興趣的啟蒙老師，王淺秋笑說，她跟韓依樣很直、很真、很有梗，或許是兩人對味的原因。

被問到是否擔心韓國瑜容易失言，王淺秋表示，我們都是很真的人，但無論如何只要不能說，絕對不會提前把消息散播出去，會斟酌來發言。

媒體關注韓國瑜最近是不是太累？王淺秋說，主要是整個團隊還沒到位，很多人力資源物力應該可以運用，但現在團隊很精簡，現在招商很多企業界朋友想加入，需要各種需求，她能幫助的就是幫忙彙整資料。

王淺秋今年45歲，曾當電視新聞主播，前台北市長郝龍斌任內發言人室工作一年，後來陸續到台北101大樓擔任公關、大樓事業處行銷、董事長兼總經理特助等工作，現值為六福集團公關協理，並兼任莊福文基金會副執行長。

(中時 )