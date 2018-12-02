1124之亂 中選會：逾3成選務人員是新手

1124公投綁大選造成混亂，中選會說三分之一選務人員是新手。（圖／本報系資料照片）

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中時電子報

根據中選會送達立法院的報告顯示，這次選舉選務工作人員有超過1/3為首次參與選務工作，面對人潮及抱怨帶來的壓力，部分工作人員現場因應及處置行為或有瑕疵，未來將強化投開票所工作人員教育訓練。

立法院內政委員會3日將邀請中選會副主委陳朝建、行政院秘書長、內政部部長等人，針對「檢討本年九合一選舉選務及公投事務之作業紊亂，探討中央選舉委員會中立性、獨立性及相關改進之具體作為」進行專題報告，並備質詢。

根據中央社引述中選會送達立法院的書面報告指出，因應本次選舉及公投需要，各直轄市、縣（市）投開票所共計動員29萬5904人，其中有超過1/3的工作人員為首次參與選務工作人員。雖均依規定參加講習，但未有選舉實際經驗，部分工作人員現場因應及處置行為或有瑕疵。

報告指出，此次選舉及公投相較以往多動員約9萬名投開票所工作人員，選務複雜及工作時間長，投開票所工作人員壓力極大，有因不甚熟悉標準作業方式，致有選務疏失，未來將強化投開票所工作人員教育訓練。

報告指出，本次選舉及公投，採取「選舉領、投，公投領、投」，未來配合選舉合併舉行公投將為常態，且因應公投案件數量增加，中選會將研議簡化公投投開票作業流程，包括檢討投票所動線、有效分流方式、公投票印製及開票方式。

(中時電子報)

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