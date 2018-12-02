老布希的二戰經歷：戰友全部犠牲 只有他存活

2018年12月02日 18:17 中時電子報 江飛宇

美國第41任總統老布希(George Walker Bush)在星期五以94歲高齡去世，他是最後一位參與過二戰的美國總統，而且歷經九死一生，9名隊員中，只有他存活，其的戰友們不是當場犠牲，就是遭到日軍虐待，甚至吃食。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，在1941年12月7日珍珠港事件爆發的當下，布希是一名高中畢業生，他是在校園裡聽聞夏威夷的海軍基地遭到轟炸的，這件事立即激發了布希的愛國心。

他決定成為一名飛行員，而且愈快愈好-為此-他曾打算加入加拿大皇家空軍，因為美國此時需要花時間訓練，而大英國協已經參戰許久。不過布希最終選擇加入美國海軍航空學校，就在珍珠港事件的幾天後入學。

未滿18歲的布希穿著海軍制服回家過聖誕節，就在聖誕舞會上，他遇到自己的真命天女，也就是未來的妻子芭芭拉．皮爾斯(Barbara Pierce)，當時她才16歲。

1942年6月12日，布希完成訓練，前往波士頓宣誓加入海軍。近一年後，他成為美國海軍預備軍官，並且成為海軍飛行員，傳記作者推測，布希很可能是美國海軍最年輕的飛行軍官，他的座駕是TBF 復仇者魚雷攻擊機(Avenger)，參與太平洋戰區，服役在聖哈辛托輕型航空母艦(CVL-30,USS San Jacinto)上。

1944年9月2日黎明，布希的任務是攻擊日本小笠原群島的父島(Chichi Jima)，因為該島是日本通信和物資的據點，並且受到嚴密保護，必須破壞該島的無線電塔，以切對日本的通信網。

年輕的老布希，正在機艙裡寫家書，他是個左撇子。(圖/美國國會圖書館)

當天7點，布希與威廉．G．懷特（William G. White）以及約翰．德爾．德萊尼（John“Del”Delaney）三名機組員乘著TBF出發了，然而父島的防空砲火非常猛烈，一個多小時後，他們的飛機遭到擊中，煙霧瀰漫在駕駛艙內，火焰吞噬了機翼。布希用無線電向其他2名乘員提醒必須棄機。

雖然飛機受損，但布希還是勉強投下炸彈，並擊中無線電塔完成任務。他再次提醒組員跳傘，然後他打開艙門，努力的從駕駛艙內抓爬出，然後蹤身一躍。

當他跳傘時，已離開了父島，所以他降落在海裡，並看到燃燒的飛機沖入大海，並沒有看到其他隊員離開，他猜測兩名戰友可能在飛機遭擊中時就陣亡了。

隨後布希發現海潮把他沖回父島，因因他已經踏到到沙子，但是他不打算在父島久留，因為那是日軍佔領區，所以他寧可往海裡逃，他將救生筏充氣，井且用手划水，要離父島愈遠愈好。

這個決定看似冒險，但是卻是布希存活的關鍵。據英國「每日電訊報」的報導，在當天其他被擊落的TBF魚雷機當中，有9名飛行員跳傘成功，但是布希卻是唯一倖存下來的人。

老布希回顧的二戰經歷。

布希是後來才道，因為其他的戰友在父島上遭到日軍的俘虜，然後日軍將他們給烹煮吃了，司令立花芳夫與其他5名日本軍官，在二戰結束後因戰爭罪被判處死刑。

至於布希，他孤獨的在海上等待救援，但已做好最壞的打算，他邊嘔吐邊哭泣著寫絕筆信，他寫給芭芭拉，第一句是「一切都很好」，但她無從得知真相。

所幸，布希被一艘路過的美軍潛艇所發現，潛艇從海裡升起來營救他時，布希已脫水嚴重，有些神志不清，艦員對他說「歡迎乘坐S潛艦，先生」，氣若游絲的布希答道「很高興能登上」。

在布希回國後，他得到了傑出飛行十字勳章，但是他永遠記得當日沒能生還戰友懷特與德萊尼。

(中時電子報)