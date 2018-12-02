台北市長選舉3日啟動驗票 北院公布流程

2018年12月02日 18:20 中時電子報 丁世傑

國民黨台北市長候選人丁守中聲請查封票匭並重新計票；台北地方法院預計3日上午9時啟動驗票程序，也於今（2）日公布驗票的九大流程。

這九大流程依序如下：

一、驗票組人員坐定後，即由書記官（於協助下）領取選票箱、選舉人名冊、投開票所報告單（下稱報告單，上開三者下合稱「三標的」），進行驗票。

二、驗票時授權由各組法官指揮並認定，由書記官作成筆錄。

三、由選務人員拆封清點票數是否與報告表數字相符。

四、選票的開封、提示、收攏等，均由其中選務人員戴手套提示處理，聲請人（丁守中）及關係人（柯文哲）的律師均不得碰觸選票，由另一名選務人員（也戴手套）收攏選票集中整理。如法官要接觸選票，也請戴手套。（即由A選務人員將選票經律師、法官傳遞到B選務人員）

五、相關選票、選舉人名冊的計算原則上亦由選務人員計算，律師有意見時，再依法官指示記載於筆錄。

六、驗完選票後，相關選票歸屬或無效爭議由律師向法官表示意見，由法官認定並作成筆錄，相關爭議意見均由書記官作成附表（詳細理由不記載，謹就其所為2號或4號有效票、無效票的主張作記載），將附於筆錄為筆錄一部分。

七、有爭議選票會由選務人員舉手，經現場北院巡迴人員影印後交還選票原本及影本，影本由兩造簽名，由北院帶回；原本則集中封存，置回選票箱由選委會保管。

八、驗完的三標的仍由書記官（於協助下）歸還後，再行領取下一個三標的進行驗票。惟其中計票紙請自箱中取出，不再與選舉票一起封回，與報告表於歸還時，由北院人員收齊帶回法院保管（屬保全證據範圍，計票紙、報告紙收取處）。

九、相關筆錄、重新計票結果表、爭議選票影本等，由書記官整理後交由誠股（或樂股）書記官（筆錄、計票結果、爭議選票影本收取處）收取後，彙整帶回法院。

根據中央社引述北院意見表示，3日啟動驗票作業，目前規劃以50組人力投入，每組配置法官一人、書記官一人、丁陣營律師、柯陣營律師、2位選務人員。

(中時電子報)