勞動力桃竹苗分署體驗競技 青年職涯體驗

勞動力桃竹苗分署體驗競技，青年職涯體驗。(呂筱蟬攝)

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勞動力桃竹苗分署體驗競技，青年職涯體驗。(呂筱蟬攝)

勞動力發展署桃竹苗分署為啟發國中生對於職業技能的興趣，進而將技職教育的觸角往下扎根，2日在桃園市中壢銀河廣場舉辦「技能大考驗、未來薪體驗」技能競賽推廣活動，現場舉行機器人、漆作及服裝設計等趣味技能競賽，吸引超過百位國中生躍躍欲試一展身手。

桃竹苗分署秘書宋文水表示，有3成的國中生，對於未來的生涯規劃感到徬徨，甚至不確定該往哪個方向走，超過7成以上的國中生，在思考未來時，多半是藉由父母或長輩的意見與協助；有鑒於此，桃竹苗分署以培訓技能競賽選手的成功經驗，辦理小型技能競賽邀請國中生來體驗，希望將職業技能的觀念推廣至國中教育，讓國中生了解職業，進而引發學習的動力，幫助他們立定未來的志向與目標，除此之外，也希望能提拔更多優秀的青少年在技職舞台發光發熱、為國爭光。

今年特別規劃「漆作型染、服裝設計、機器人」等3種全國技能競賽的職類，舉行趣味技能競賽，在「機器人」職類部份，參賽者必須依照指示，在有限的時間內，操控機器人走出迷宮；而在「漆作型染」職類部份，參賽者得先掌握漆作技巧後，再自行調配 顏色於規定的圖型樣版上，刷塗水性漆料，創作屬於自己的作品；在「服裝設計」職類部份，由講師先行講解不同材質的服裝搭配技巧後，再由參賽者利用異材質的材料，於人型上自行搭配，創作屬於自己風格的造型。

(中時 )

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