影》神探李昌鈺美國完婚 妻子手上戒只用畫的原因是…

2018年12月02日 18:25 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

（圖取自《中國日報網》/秒拍）

80歲神探李昌鈺1日美國與來自中國大陸的企業家蔣霞萍完婚，但是結婚當天，李博士並不是在愛妻套上閃亮鑽戒，而是用麥克筆在夫人蔣女士手指上畫了一個鑽戒，當場觀禮的來賓驚訝而忍俊不止，這是什麼原因？

李昌鈺博士夫婦二人的結婚戒指並不是實物，而是相互用黑色Marker筆在彼此手指上畫了一枚五克拉鑽戒。

來賓不解，詢問原因，李昌鈺解釋說，他還需要進實驗室，手上不能有戒指，而蔣霞萍要做家務，也不方便戴鑽戒。這樣的答案，令觀禮來賓哄堂大笑，也稱讚他們真是一群「務實」的夫妻。

李昌鈺博士是在12月1日迎娶62歲的陸企業家蔣霞萍，兩人為相識多年的舊識，婚禮將在美國康乃狄克州利奇菲爾德（Lithchfiled）舉行。

李昌鈺被譽為神探，曾在美國康州擔任過警政廳廳長、刑事鑑定中心主任等，現在為康州紐黑文大學（University of New Haven）刑事科學終身教授。

他的未婚妻蔣霞萍是中國大陸江蘇揚州人，生於1956年，擁有工商管理碩士學位，現任香港嘉迪集團有限公司董事長、揚州高級護理中心董事長，還曾任中華全國女商聯合會理事、江蘇省女商聯合會副會長、揚州市女企聯主席，還是南京大學亞洲影視與傳媒研究中心創作委員會副主任，多年致力文學創作，著有多部書籍及劇本，包括有李昌鈺出鏡的長篇小說及85萬字的30集電視文學劇本鳳凰涅槃。

(中時電子報)