包租婆媽媽不金援 富少賭球輸光200萬淪車手

2018年12月02日 18:25 中時 胡欣男

車手提領的畫面都被監視器錄下。（胡欣男翻攝）

無業的陳姓男子原本靠包租婆媽媽金援，生活寬裕，不料今年他開始沈迷運動簽賭，半年輸光200萬，母親苦勸不聽，不再供應其生活開銷。陳需錢孔急，上臉書求職社團，找到詐欺集團車手工作。台北市警松山分局循線逮捕陳，他供稱提領8次，獲利1萬元，訊後依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，22歲陳姓男子的母親雖是瘖啞人士，但繼承家族在新北市蘆洲房地產，靠收租當包租婆為生，家境優渥。陳國中畢業沒繼續升學，無業靠母親接濟，半年前沉迷地下運動簽賭，花光積蓄，連母親給的200多萬零用錢也全輸光。

陳母苦勸兒子回頭，陳卻不聽，陳母憤而切斷金援，陳只好典當自己2部機車支應生活費。陳供稱，因缺錢花用，月前瀏覽臉書社團發現求職廣告，內容為「日薪3000至5000元輕鬆賺」，透過通訊軟體與對方聯繫，發現是詐欺車手工作。

他依「車手頭」指示，至網咖廁所、床墊下等處拿取提款卡與工作手機，自11月中旬至23日，分別前往雙北市等地，共提領20至30萬，其中松山區就領了8次，共15萬。

松山警分局中崙派出所員警循線調閱監視畫面，鎖定陳嫌涉有重嫌，日前拘提到案。警告指出，北市警方秉持「車手提款，警察一定抓」信念，對於詐欺車手，一律嚴辦到底，絕不寬貸，詐騙集團切勿心存僥倖，也呼籲民眾求職需注意。

(中時 )