包租婆媽媽不金援 富少賭球輸光200萬淪車手

陳姓男子（中）涉嫌替詐欺集團擔任車手領錢，被依詐欺罪嫌送辦。（胡欣男翻攝）

友善列印
中時
車手提領的畫面都被監視器錄下。（胡欣男翻攝）

無業的陳姓男子原本靠包租婆媽媽金援，生活寬裕，不料今年他開始沈迷運動簽賭，半年輸光200萬，母親苦勸不聽，不再供應其生活開銷。陳需錢孔急，上臉書求職社團，找到詐欺集團車手工作。台北市警松山分局循線逮捕陳，他供稱提領8次，獲利1萬元，訊後依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，22歲陳姓男子的母親雖是瘖啞人士，但繼承家族在新北市蘆洲房地產，靠收租當包租婆為生，家境優渥。陳國中畢業沒繼續升學，無業靠母親接濟，半年前沉迷地下運動簽賭，花光積蓄，連母親給的200多萬零用錢也全輸光。

陳母苦勸兒子回頭，陳卻不聽，陳母憤而切斷金援，陳只好典當自己2部機車支應生活費。陳供稱，因缺錢花用，月前瀏覽臉書社團發現求職廣告，內容為「日薪3000至5000元輕鬆賺」，透過通訊軟體與對方聯繫，發現是詐欺車手工作。

他依「車手頭」指示，至網咖廁所、床墊下等處拿取提款卡與工作手機，自11月中旬至23日，分別前往雙北市等地，共提領20至30萬，其中松山區就領了8次，共15萬。

松山警分局中崙派出所員警循線調閱監視畫面，鎖定陳嫌涉有重嫌，日前拘提到案。警告指出，北市警方秉持「車手提款，警察一定抓」信念，對於詐欺車手，一律嚴辦到底，絕不寬貸，詐騙集團切勿心存僥倖，也呼籲民眾求職需注意。

(中時 )

影》神探李昌鈺美國完婚 妻子手… 影》紐西蘭少年自殺亡 友哭著跳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。