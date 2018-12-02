國際移工藤球王爭霸戰預賽首站 ARTONG隊摘冠

新成軍的ARTONG藤球隊(左)，初試啼聲就摘下冠軍。(中華民國藤球協會提供)

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中時電子報
／綜合報導

2018 國際移工藤球王爭霸戰今天於桃園國民運動中心熱鬧開踢，最終由ARTONG隊以21：11、21：13直落二奪得首站桃園預賽冠軍，以及新台幣1萬元獎金，和亞軍TUK NEILI隊取得晉級12月23日台北決賽的門票。

ARTONG球員過去大多相聚打棒球，首次報名參加藤球比賽就拿下冠軍，全隊非常興奮。陣中擁有年輕小將豐沛的體力與經驗老將過人的技術，成為致勝的秘密武器。

桃園市體育總會藤球委員會總幹事，也是我國藤球國手，目前在福豐國中執教的劉昶佑表示，他參與過不少移工藤球賽，但是中華藤協以正式比賽的規格、專業執法裁判、舒適的場地空間，隊伍強度也在水準之上，讓比賽耳目一新，也希望未來能吸納更多移工球隊報名，擴大比賽規模，除了能提昇國內藤球技術水準，也有助於整合地區力量。

劉昶佑補充，移工朋友們熱情、大方、無私，而且踢球時輕鬆愉快，樂在其中，反而能讓小球員們在無壓力的情形下促進學習。更重要的是，與移工球隊交流無關勝負，他們也會調整強度配合小朋友練習，幫助很多。

「2018 國際移工藤球王爭霸戰」選定12月的前四個週日假期舉行，比賽為男子藤球三人賽，先以北北桃3個縣市展開預賽，經過今天第一場在桃園國民運動中心的預賽之後，接下來9日在新北市泰山體育館3樓、16日在台北市中正運動中心7樓羽球場還有兩場比賽，預賽晉級的6支隊伍，將和2支地主中華隊在台北體育館4樓展開最終決賽，爭奪「藤球王」榮銜及新台幣3萬元冠軍獎金。

(中時電子報)

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