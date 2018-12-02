澎湖》座談會傾聽民意 小英：民進黨會再站起來

搶救離島民進黨票源，蔡英文總統下鄉澎湖傾聽基層民意座談會，信心喊話重新站起來。（陳可文攝）

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痛定思痛，蔡英文總統2日傍晚飛抵澎湖，邀集黨內代表及鄉親們舉辦傾聽基層民意澎湖座談會，蔡英文坦承敗選，組織將全面檢討並整隊強化戰力，民進黨一定會再站起來。

選舉落幕，人民用選票否定民進黨蔡英文新政府，綠營不僅失去大多數地方縣市執政權，尤其全國3處離島澎湖縣、金門縣、連江縣全數淪陷。

因應2年後即將登場的總統大選及立委選舉，這次敗選後民進黨中央積極反省檢討，希望喚醒民眾信心，領頭羊蔡英文總統親赴前線展開下鄉傾聽民意座談會。

蔡英文總統特別關心澎湖，選前選後5度親臨督陣，2日傍晚專機飛抵澎湖，邀集黨代表、黨公職、水噹噹婦女會及快樂銀髮族等50多人齊聚朝陽社區活動中心面對面座談及共餐，澎湖縣長陳光復、立委楊曜等綠營地方民意代表全程陪同。

蔡英文總統懇切坦承這次選舉民進黨確實是失敗了，當下最重要的是整個組織的全面檢討，同時重新整隊強化戰力；蔡強調民進黨失敗過、也站起來過，面對這次的失敗，我們一定能夠再次站起來。

蔡英文表示，非常感謝綠營黨內同志積極輔選，但陳光復不幸未能連任，但是她答應澎湖鄉親所有的政見承諾仍然會繼續履行兌現，這是民進黨負責的態度。

陳光復應允奉獻愛澎湖的心守護這片土地，凝聚向心4年後再出發；楊曜強調選舉結束了，但未來民進黨要改革的路還很長，大聲疾呼澎湖鄉親一起努力打拚。

(中時 )

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