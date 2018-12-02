送禮送到心坎裡「小茶栽堂」聖誕限定商品搶先出爐

新品「烏龍金桔雪森林」充滿濃厚聖誕風情，售價420元／個。（圖片提供／小茶栽堂）

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「Mini捲禮盒」黃梔烏龍茶口味，售價250元／盒。（圖片提供／小茶栽堂）
小茶栽堂聖誕限定新品，自用送禮兩相宜。（圖片提供／小茶栽堂）

12月迎接聖誕節到來，小茶栽堂今年以「輕美味」為發想，推出多款期間限定茶食禮盒，自用送禮兩相宜。

節令新品「烏龍金桔雪森林」以扎實磅蛋糕為基底，加入結合手工研磨翠玉茶與台灣金桔製作，初嚐金桔特有清香繚繞舌尖，顆粒分明果肉口感絕佳，尾韻帶有淡淡茶香，外層塗抹白雪般的糖霜，搭配糖偶Q版聖誕老人和聖誕樹，充滿過節氛圍，12月5日起至25日限期販售。

小茶栽堂直營門市（大安、中山、永康門店）12月5日同步推出「Mini捲禮盒」，以都會時尚女性為訴求，主打輕甜點系列，提供黃梔烏龍茶、巧克力烏龍茶、抹茶和風紅豆3種口味選擇，搭配粉色禮盒盛裝與質感緞帶裝飾，是款少女心十足甜點。

小茶直營門市「耶誕浪漫三部曲」活動開跑，首部曲「攜伴來小茶」，即日起至12月15日止，凡於門市購買指定禮盒，任選兩入享結帳金額88折優惠; 二部曲「粉紅新上市」，消費者於門市購買Mini捲，即贈迷你GD罐乙罐（每日數量有限，送完為止），活動期間自12月5日至16日止; 三部曲「買禮享回饋」，12月16日至25日於直營門市購買Mini捲，免費獲得小茶50元商品抵用券乙張，單筆消費送一張，不累贈。

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