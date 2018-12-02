好天氣掰掰！未來一週兩波冷空氣接力 低溫下探16℃

2018年12月02日 18:56 中時電子報 林郁庭

一張氣象圖指出，未來一週天氣北部和東半部這樣的好天氣可以維持到禮拜二白天，下週二深夜到週三會先有一波東北風南下。（圖/報天氣 - 中央氣象局 臉書）

昨起正式邁入冬季，但仍感覺卻像夏天，台北今天最高溫來到30.5℃，為台北站12月第七高溫紀錄，中央氣象局表示，好天氣可以維持下週二白天，下週二深夜到下週三先有一波東北風南下，溫度稍微轉涼、北部及東半部降雨機率增高，但了下週四這波東北風就減弱，溫度回升。不過下週五開始有另一波東北季風報到，甚至北部清晨溫度有機會下探到16、17℃，兩波冷空氣接連報到，讓天氣變化超級冷暖交替。

氣象局臉書粉專貼出一張氣象圖指出，未來一週天氣北部和東半部這樣的好天氣可以維持到禮拜二白天，下週二深夜到週三會先有一波東北風南下，讓溫度稍微轉涼、北部及東半部降雨機率增高，高溫較周二下滑5到8℃、中南部地區則維持多雲到晴，高溫仍有28至30℃。到了下週四這波東北風就減弱，溫度回升、降雨稍緩。

氣象局預報員劉沛滕指出，不過下週五開始，又有另一波東北季風報到，北部和東半部轉為陰雨、甚至北部低溫下探到16℃、17℃；之後水氣增加降雨機率也會增高，下週六起甚至是中南部的山區，溫度方面也會因受東北季風影響，感到降低。

至於大家最關心的寒流到底什麼時候會到，劉沛滕表示，從過往的紀錄來看，入冬的第一波寒流通常會在12月10日到隔年的1月21日間影響台灣，不過這個日期只是歷史資料的平均狀態。事實上每年寒流南下的情形差異相當大，以今年而言至少在未來10天內都還看不到具寒流程度的冷空氣南下。

(中時電子報)