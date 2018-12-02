蕭敬騰帶傷助陣！徐佳瑩邀當嘉賓等了18個月

2018年12月02日 19:44 中時 尤嬿妮 、影音編輯／ 楊馨 、影音編輯／

徐佳瑩演唱會第二場邀金曲歌王蕭敬騰助陣。（粘耿豪攝）

徐佳瑩演唱會第二場邀金曲歌王蕭敬騰助陣。（粘耿豪攝）

徐佳瑩演唱會第二場邀金曲歌王蕭敬騰助陣。（粘耿豪攝）

徐佳瑩（LaLa）「是日救星」演唱會2日第二場，歌王蕭敬騰（老蕭）驚喜助陣，兩人獻唱〈傲嬌〉與〈王妃〉組曲，嗨爆全場情緒，曲終兩人搞笑抖肩、下腰搭升降舞台下台；兩人繼湖南衛視《我是歌手》後，相隔一年多再度同台演出，老蕭的經紀人Summer說：「其實LaLa這次巡演第一場就找老蕭了，但兩人時間一直對不上。」LaLa從去年4月首場，等逾一年半返場台北總算邀到老蕭。

老蕭9月因打球背部拉傷至今未癒，近期連坐著也隱隱作痛， 今演出結束受訪，問老蕭是否忍痛開唱，他自信滿滿地說：「剛那樣子好像去便利商店而己。」Summer透露老蕭的背、手、膝蓋都因打球，「舊傷沒好、新傷又來」，痛到坐立難安，「醫生交待他如果再不好好休息，一直看醫生也沒用，他最近背上都貼滿臭藥膏」，還透露老蕭因膝蓋受傷、走路姿勢不正確而導致長短腳，「要找時間去喬一喬」。

老蕭今登台活力十足，但其實他昨晚才因率領的獅子合唱團團員阿矩離團，心情大受打擊；蕭敬騰（老蕭）2016年率力Q、鄒強及阿矩組成「獅子合唱團」，至今發行2張專輯，去年更參加湖南衛視《歌手2017》獲得季軍，正當歌迷關切下張專輯何時推出，老蕭無預警在臉書發文鼓手團員阿矩因家庭因素而離開，令人錯愕！

老蕭遺憾表示昨晚鐵玫瑰搖滾音樂節是獅子合唱團「最後一次以這樣的編制演出」，透露阿矩約莫半年前提出退團想法，「阿矩是獨子，爸爸身體不好，家中經營鐵工廠事業，要阿矩去接不然就得收掉」；Summer表示新團員已全到位，包括新鼓手及Bass手，預計明年暑假以全新陣容推出作品。

(中時 )