罹患食道癌與死神拔河25天 安迪病逝！享年57歲

2018年12月02日 19:11 中時電子報 施品瑜 、中國時報/ 林淑娟 、中國時報/

安迪驚傳病逝。（取材臉書）

資深藝人安迪（本名林富進）確診食道癌第3期，挺過第一階段化療，正進行第二階段治療，病情曝光後，他曾發文表示：「我一定會戰勝病魔，好好解開上天給的題目。」狀況本來看似穩定，未料上月7日凌晨4點他在家昏倒，呼吸一度中止，送醫後住進加護病房一直昏迷未醒，沒想到今（2日）就傳出安迪已經病逝。

安迪昏迷期間，他的太太陳慧娥（阿娥）與TRASH樂團主唱兒子林志融以及女兒林吟蔚不眠不休守在身邊，親友及各界也不斷為安迪集氣加油。而據《鏡週刊》報導，安迪汐止家門外已貼「喪中」辦理喪事，阿娥也被拍到身穿一身黑衣，求生意志堅強的安迪與死神拔河25天後，仍傳出他已不幸辭世，享年57歲。

阿娥證實丈夫安迪病逝。（取材自臉書）

安迪太太陳慧娥也在臉書發文證實噩耗，「在今天早上，摯愛的先生，離開了我們。自從先生罹癌以來，從不喊苦、從不放棄，他為了我們一家人，奮戰到最後一刻。」感謝外界的關心之外，還向老公「哈尼」感性喊話：「謝謝你，你辛苦了這一生的陪伴；謝謝你，對孩子們的付出。雖有萬分的不捨，但這就是人生必經的過程、必修的課題。我們會勇敢、會堅強，秉持你的精神，撐起這個家。」

(中時電子報)