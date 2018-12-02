台灣美食登國際！CNN盤點全球50甜點 這一味打敗珍奶

2018年12月02日 19:46 中時電子報 林郁庭

台灣的雪花冰被選為全球50大最佳甜點之一。（圖/翻攝自《CNN》/Shutterstock）

台灣美食又登上國際版面，這次上榜的竟不是珍珠奶茶、鳳梨酥等知名食物！近日CNN專欄盤點「世界50大最佳甜點」，當中台灣唯一上榜的美食，是夏天人氣商品雪花冰。

根據由甜品廚師轉行做作家的史密斯（Jen Rose Smith），在CNN旅遊專欄上撰文報導，她指出自己周遊列國時品嚐過的50大最佳甜品，其中這道入選的台灣的雪花冰，讓她十分難以忘懷。她表示，「獨特的刨冰技術讓冰品呈現多層次的堆疊，綿密的奶味基底，可以加上綠茶、水果泥等各種口味。」就是這樣的驚艷，收服了史密斯的味蕾，使她認為台灣版雪花冰毫無競爭對手。

史密斯對甜點評價具獨特眼光，她沒選擇以往備受外國遊客喜愛的珍珠奶茶或鳳梨酥，她認為，在炎熱的天氣「吃上一碗雪花冰很讚」，雪花冰和冰淇淋甜筒、夏威夷式剉冰一樣擁有不敗地位，更棒的是還可依照個人喜愛加上各式配料。她同時指出，雖然台灣多地都有在賣雪花冰，「但想品嘗最經典的雪花冰，請一定要到士林夜市走一趟。」

不只沒選擇台灣傳統甜點，史密斯選擇了日本的輕乳酪蛋糕為心中的最佳日本甜點，因為比起傳統厚重的乳酪蛋糕，日本的輕乳酪蛋糕有如海綿般輕盈柔軟，更投其所好。其他亞洲國家獲選的甜點包括，大陸的芝麻球、泰國椰香石榴冰和芒果糯米飯、印度芒果牛奶雪糕。

(中時電子報)