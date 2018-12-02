安迪與死神拔河25天病逝 妻阿娥悲痛：哈尼，謝謝你！

2018年12月02日 20:06 中時 林淑娟

藝人安迪（本名林富進）罹患食道癌三期，上月7日凌晨4點他在家昏倒，呼吸一度中止，送醫後住進加護病房一直昏迷未醒！儘管他太太陳慧娥（阿娥）與TRASH樂團主唱兒子林志融及女兒林吟蔚不眠不休守在身邊，親友及各界也不斷為他集氣加油，不過安迪在與死神拔河25天後，仍於2日凌晨因插管引發感染，導致敗血症及肺積水而病逝三總，享年57歲。

阿娥晚間也強忍喪夫之痛，在臉書貼文證實：「感恩所有的親友與支持安迪&阿娥的粉絲，一路以來對我們的關心與疼愛。在今天早上，摯愛的先生，離開了我們。自從先生罹癌以來，從不喊苦、從不放棄，他為了我們一家人，奮戰到最後一刻。」她也對摯愛的安迪說：「哈尼：謝謝你，你辛苦了這一生的陪伴；謝謝你，對孩子們的付出。雖有萬分的不捨，但這就是人生必經的過程、必修的課題。」並說「我們會勇敢、會堅強，秉持你的精神，撐起這個家」。安迪位於汐止家門外也被直擊已貼「喪中」辦理喪事。

安迪8月初還在拍攝三立《戲說台灣》時，某天不慎被魚刺刺到喉嚨，因此開刀取出，當時醫師就建議他要再做胃鏡、大腸鏡檢查，但他因傷口未癒沒做，出院返家後不久，又因無法吞嚥老婆炒的三杯雞，於是掛急診做胃鏡檢查，這才發現喉下有5公分惡性腫瘤，造成吞嚥困難。敬業的他擔心影響劇組拍攝，又回劇組拍了一周，才就醫進行化療與電療。他罹癌後不想驚動親友，消息直到11月初才曝光。

當時安迪受訪時表示，知道罹癌後一度不能接受，也懊惱自己過去菸酒使用太多，加上生活不正常才會罹癌。他因腫瘤壓迫到氣管，嚴重影響呼吸，晚上一直咳，加上化療引起嘔吐，連白天也經常睡睡醒醒，真的很痛苦。當時他剛在三總結束第一個療程，包括6次化療和33次電療，醫師評估癌細胞暫時沒有擴散的危機。不過身高164.5公分的他，體重從原本75公斤掉了10多公斤。他後來也曾親自在臉書謝謝各界關心，並表示：「我一定會戰勝病魔。好好解開上天給的題目。」

其實安迪倒下後，老婆阿娥一度情緒崩潰自責，不過她上月27日在臉書寫下700字長文，表示自己在宗教力量的幫助下，已有放下的心理準備，她說道「人生原本就聚散無常，只要能珍惜最美好的片段，才是最重要的關鍵」，但也請好友們一起為安迪念佛，盼奇蹟出現。遺憾的是，儘管眾人不斷集氣、念佛號，仍未盼來奇蹟。

57歲的安迪曾以《鳥來伯與十三姨》透抽一角深植人心。其實他一生精彩，1989年，安迪在台視綜藝節目《天天開心》以特約演員身分出道。接著以諧星形象參演多部連續劇。1995年，安迪經歷大樓火災，受困5小時，從此怕火，並告訴女兒：「以後爸爸不要火葬。爸爸很怕火，不要再來一次。」2004年總統選舉前夕，處在事業高峰的安迪參演非常光碟《非常報導》，曾引發爭議。同年他又因涉毒接受勒戒，後來經歷好幾年的演藝事業低潮，擁有扎實好演技的他近幾年好不容易再度被肯定，經常在《戲說台灣》及八點檔及綜藝節目露臉，可惜造化弄人，仍不敵病魔。

(中時 )