SBL》梅約手感爆爛 關鍵4罰仍助達欣險勝

梅約(右)全場投20中4，手感確實爆爛。(中華籃協提供)

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中時電子報
蘇翊傑連兩場比賽都拿20分以上。(中華籃協提供)

台北市大天母校區體育館2日擠進1千多名球迷爭睹達欣洋將梅約球技，沒料到卻看到梅約手感冰冷，全場投20中4，含三分球投7中1，他仍拿下20分、14籃板，更在讀秒階段貢獻4罰俱中，幫助達欣83比77力退台灣銀行。

達欣不只梅約手感冰冷，林宜輝也沒好到哪去，全場投12中1，僅拿3分，不過達欣總教練范耿祥賽後力挺兩人，「我想面對今晚外線很好的台銀，他們兩人付出高強度防守，所以才會命中率偏低，幸好麥克連與蘇翊傑手感不錯。」

麥克連貢獻22分、19籃板與4火鍋，差一點就拿雙廿，蘇翊傑也拿24分、2籃板與2抄截，其中蘇翊傑連兩場比賽都有優異火力演出，證明他的狀態已經大致恢復，但他在最後20秒冒險上籃沒進，差點讓場上戰局發生變數。

「當時我們擁有3打1優勢，我本來希望上籃且製造犯規，正常來說，這球應該會吹，可是裁判告訴我上籃時侵犯到對方圓柱體，所以不吹，」蘇翊傑說，「這種跟裁判認知上的落差，實在讓我很難接受，明明是我先跳上去的。」

台銀此役則以伍茲28分最高，選秀狀元陳昱瑞17分居次，史密斯9分、16籃板、5助攻、4抄截與3火鍋，台銀總教練韋陳明說：「這場輸球我能接受，起碼氣勢有慢慢回來，畢竟想同時守住梅約、麥克連與蘇翊傑不太可能。」

(中時電子報)

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