《中時晚間快報》川習會達90天停戰協議 1月起 美不額外課增關稅

川習會達90天停戰協議 1月起 美不額外課增關稅

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中時電子報
綜合報導

◎川習會達90天停戰協議 1月起 美不額外課增關稅

美國總統川普與大陸國家主席習近平的二次會談已達成共識，英國廣播公司（BBC）引述自大陸官媒，稱美國在明年1月1日過後，不會再對大陸額外課徵其他關稅，而雙方的談判會持續下去。白宮隨後也證實，美中雙方已達成90天的停戰協議，以利貿易談判進行。

◎選務惹議 檢簽分7案偵辦 前中選會主委陳英鈐挨告

前中選會主委陳英鈐，因承辦今年九合一選舉選務、公投綁大選過程惹議，被質疑為「西廠」，不少人提告。台北地檢署表示，陳英鈐因處理公投案聯署及補行公告等事，被告發違法，目前檢方已簽分7件「他字案」偵辦，案由包括瀆職、偽造文書、違反公投法、選罷法等。另中選會副主委陳朝建也是被告，檢方會依法調查處理。

◎核一廠除役環評卡關 原能會先進行除役準備

核一廠1號機運轉執照將在本周三(5日)到期，但九合一大選「以核養綠」公投過關，行政院「非核家園」不再設定2025年期限，讓核一廠除役發生變數。原能會表示，在經濟部能源政策規畫未改變前，核一、核二須依法除役；雖然核一廠卡在環評，尚未取得除役許可，但原能會已修改管制辦法，核一廠6日進入除役期間，將先著手除役準備工作。

◎于文文投身異地戀 孤獨寄情電吉他

大陸歌手于文文，外表冷豔、個性隨和，被粉絲封為「文哥」，聊起稱號由來，于文文透露某次粉絲到機場接機，就這麼開始稱她：「我也不知道，突如其來的稱呼。」她日前推出新專輯《尚未界定》，首波主打〈其實其實〉唱出遠距離愛情的思念與甜蜜，目前單身的她表示：「電吉他就是我的男朋友！我有很多把電吉他，平時創作練琴時有許多電吉他陪在我身邊。」

(中時電子報)

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