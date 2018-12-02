哪個縣市翻盤最讓人意外？ 鄉民竟大都選這個

投票的排隊人龍。（資料照片/鄧博仁攝）

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中時電子報

九含一選戰戰況激烈，民進黨六都僅保有桃園市和台南市，而執政的台中市、高雄市都翻盤變天。有網民好奇問「哪個縣市翻盤最意外？」底下的留言居然大部分都選雲林。

此次雲林縣長選舉，國民黨張麗善以21萬0770票，擊敗現任縣長李進勇16萬3325票，張贏4萬7445票。2014年兩人首次對決，張麗善17萬5862票、李進勇23萬2900票，張輸5萬7938票。這次張麗善能反敗為勝，其中關鍵因素，就是雲林女婿、新科高雄市長韓國瑜所帶來的「韓流」，在雲林發威所致。

PTT網民列出幾個選項問「哪個縣市翻盤最意外？」

1.新竹縣：徐欣瑩一路領先，結果被國民黨楊文科打爆。

2.雲林縣：張麗善居然勝選，張家復活了！雲林縣長李進勇連任失利。

3.高雄市：一個深綠區不僅能贏，還能贏15萬票。

4.台中市：盧秀燕居然能狂贏黑林佳龍21萬票

5.嘉義市：泛藍分裂，黃敏惠還能險勝涂醒哲

6.其他

對雲林翻盤感到意外的鄉民不少，他們說：「的確沒想到張能贏這麼多。」、「雲林最意外，而且差距滿大。」不過也有人認為，「不覺得意外，但楊文科有票意外。」、「雲林就是農業問題，今年農民超慘，當然翻盤。」、「雲林可以看出510的敗票能力。」

也有鄉民選「雲林和新竹。」、「高雄、雲林。」、「新竹縣，沒想到徐會輸。」、「台中最意外！」、「台中，選前周遭的人都覺得55波。」、「台中吧，雖然我覺得55波，但能贏那麼多真的是意外。」、「台中和高雄都很意外，兩者還能贏這麼多。」、「看所謂覺得意外的時間點，如果以半年前選戰剛開跑的時間點，其它地方翻我都還勉強可以想像，有人說高雄會翻而且KMT贏15萬，這你敢信？」

(中時電子報)

文章來源：PTT

嘉義》涂醒哲：自己落選很意外 …

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