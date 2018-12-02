旅行接地氣 視障鋼琴家王俊傑用音樂唱人生

透過到台灣各處旅行，王俊傑更了解這個世界。(王俊傑提供)

友善列印
中時

沒有自暴自棄，自怨自艾，台灣第一位流行音樂視障編曲家王俊傑從小因先天性視神經萎縮，一出生就全盲，但他用他的「全盲」習樂旅行，感受世界，還創立了「黑暗心樂會」，希望讓明眼人也能透過短暫全黑劇場體驗，重新認識這個世界。

王俊傑說，「有時候我會真心感謝我的眼睛看不見，讓我可以用不同的角度，為大家說故事，為大家唱歌。」

1977年出生的王俊傑從小就學音樂，17歲因父親生病從國立藝專輟學，開始以演奏謀生，之後成為蔡振南、陳明章、許景淳、陳建年、黃妃等知名歌手專輯中的鍵盤手，今年也為綠光劇團陳明章《再會吧北投》音樂劇擔任現場音樂演出統籌，拋卻過去開唱片公司倒閉陰霾，重新站起來。

從小在單親家庭中長大，王俊傑說，「父母親沒給的，阿公阿嬤姑姑都給了。」王俊傑說從小他就被教育要獨立，「我會自己開瓦斯煮飯，用一百度的熱沸水泡茶，我的煙牌跟酒牌都是阿公發的，讓我有面對這個世界的能力。」

去年開始，王俊傑帶著一台錄音機，用耳朵在台灣展開旅行，他走訪故鄉宜蘭、美麗的花東後山到阿里山的茶村、記錄南台灣的高雄與屏東滿州那些尚未失落的民謠，王俊傑說，這趟旅行遇到很多一輩子只做一件事的人，「有一個一輩子都在顧靈骨塔的老人，但他說他不想做了，因為最近進來的都是他的朋友，那種心痛很難言喻。」

王俊傑也遇到一個一輩子都在顧鐘錶店的94歲老人，「他店裡的鐘都是要上發條的，我原想要去錄整點時所有鐘一起發出的聲音，但發現整點時的報時聲此起彼落，我想著，人生哪有都是準的呢？」

王俊傑說，一路走來他很幸運碰到很多人像陳明章，「他深信推廣月琴，做音樂劇這件事很重要，然後一直堅定信念，這種愛已經是宗教式的。」又好比一位後壁區的老人，他讓他的牛穿鞋，走起路來就有聲音，理由很簡單，「這頭牛跟我辛苦一世，怎可不給牠穿鞋子？」王俊傑說走出來接地氣之後就會發現，「世界很大，而我已經很幸運，我能做的就是把這些故事內化，用音樂回饋給這個世界。」

王俊傑《耳朵帶我去旅行》音樂會將於12月14日舉行，地點在公館河岸留言，他將透過新專輯十首歌曲與影像，與樂迷分享他所「看見」的一切。

(中時 )

汶萊航空明起直飛汶萊 搭機時間… 跟著韓國瑜賺大錢 鳳梨酥名店維…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。