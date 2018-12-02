聞安迪死訊《鳥來伯》螢幕情人王彩樺回應

2018年12月02日 21:06 中時 蕭雅玲 、 李家穎 ／台北報導 ／台北報導

安迪罹患食道癌第3期，上個月7日凌晨4點在家突然呼吸不過來，陷入昏迷，住進三總加護病房，昏迷一個月今（2日）因不敵病魔離世，享年57歲。消息傳出後，曾與他在《鳥來伯與十三姨》參與演出的圈內好友王彩樺、楊繡惠也深感難過。王彩樺在得知消息後，難過到不願接電話，僅以簡訊回應「安迪哥走了，對不起、不好意思！」，表達她痛失這位好友的心情。

事實上，王彩樺與安迪夫婦感情十分良好，安迪生病時，安迪妻阿娥就曾救助王彩樺，當時王彩樺安慰阿娥給她打氣，也在臉書為安迪集氣，並幫他在印度寺廟請仁波切點燈念經祈福。未料安迪還是在今晚傳出離世消息，對好友安迪病逝，被問到有什麼想幫安迪老婆加油打氣的話？王彩樺僅以簡訊表示：「安迪哥走了，對不起、不好意思！」不願多談，顯見心情悲痛不已。

隨後，王彩樺又補充：「想到就很難過，我不知道該怎麼接你們的電話，因爲我很傷心，對不起。」並透露有跟阿娥說辛苦了，自己會一直陪在她身邊，「安迪哥跟阿嫂，是我人生很重要的貴人，我們是永遠的家人，我會一直都在的，哥哥去佛祖身邊了，我有請印度寺廟點燈仁波切念經迴向給安迪哥，一路好走。謝謝大家的關心。」

楊繡惠與安迪在《鳥來伯》僅合作過三集，私下雖然很少聯絡，但日前得知安迪住進加護病房，曾在安迪老婆阿娥的臉書留言關心，但阿娥沒有回應，當時知道阿娥在照顧安迪，不要去打擾她，卻沒想到今天晚上竟傳來安迪離世的消息。她也說，安迪平常作息很正常也很養身，每天都會跟老婆阿娥一起去晨泳，沒事就在家中泡茶，是個很重視健康的人，聽到他離世消息，感到很難過。

(中時 )