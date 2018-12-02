鋼琴名家陳必先談音樂 了解樂曲的過程就像「談戀愛」

2018年12月02日 21:06 中時 趙靜瑜

1959年當時九歲，台灣第一位獲准以天才兒童出國深造的鋼琴家陳必先日前返國，面對年輕世代，陳必先說身為老師，「我只能打開學生擁有的，但學生沒有的，老師也放不進去。」陳必先也說，彈琴就像彈戀愛，「永遠不要忘記自己第一次看到一首樂曲的感受。」

陳必先說，了解樂曲就像是談戀愛一樣，「我常跟學生說，要記得當初第一次感受音樂的第一印象，很多時候相處了，才知道那裡有缺點，但千萬不要忘記那個新鮮感，雖然每天都好像重新開始，很吃力，但這才真切。」

陳必先1950年出生台北，5歲開始學琴，9歲以台灣資賦優異兒童的身分出國深造，後來拿到慕尼黑國際鋼琴大賽首獎，走紅歐陸，並任教於科隆音樂院退休。

陳必先說，她並非帶著優渥生活費出發，而是拿著父親當時可以買一棟房子的費用出國，這也讓父母親常常為此吵架，「我一人寄住在老師家習琴，學琴之外也必須照顧老師一家人、做飯兼帶小孩，老師又生很多個，我可以做到邊煮飯邊哄小孩邊幫忙看作業加上偷閒練琴，只有音樂是我的救贖。」陳必先回想表示，所有細節她都歷歷在目，當時痛苦到想自殺，但現在的她可以理解，「二戰後的德國人心保守，只想求生存，我想我必須體諒。」

在德國居住多年，陳必先說德國與中國文化差異是很大的，「德國就是勇於表達，充滿自信，要讓人可以被啟發，表達自己的訴求；但中國文化的態度就是無我，大家平和，留白，不要打擾。」陳必先說，現在很難要求學生故意去吃苦，去體驗，「但經過苦難之後的明白，才是真正的明白，永遠都要自己去體會。」

年底陳必先將與陳宏寬舉行聯合音樂會，這也是相隔22年來「姐弟琴聲」再度合體，上半場將分別演出拿手曲目，下半場將演奏多首雙鋼琴經典曲目，巴赫、拉赫曼尼諾夫、莫札特、 德布西重量級曲目，陳必先說，「跟宏寬演出也是一種對抗，但我們默契十足，希望能滿足家鄉樂迷。」音樂會將於12月16日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中時 )