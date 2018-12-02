新北市囊括全國語文競賽88面獎座

2018年12月02日 21:53 中時 陳俊雄

在嘉義縣舉行的全國語文競賽共分為演說、朗讀、作文、寫字、字音字形等5組，並分為國語、閩南語、客家語及原住民族語4種語別，今年共有來自全國22縣市及14所教育大學的語文菁英2034人競逐各類獎項，新北市選手們在競賽期間，展現出高昂的氣勢及無比的信心，囊括88面獎座，獲得19金17銀13銅。

新北市國語字音字形高中學生組選手囊括全國1、2名寶座，全國第1的三民高中黃蕙貞同學表示，從國一開始練習，歷經5年的時間，不論在字形及字體的準確性及整齊性皆努力精進，練習過程中雖然辛苦，但有指導老師們鼓勵與教導，讓我不畏困難堅持目標；全國第2名三重高中李庭瑋說，高一受到校內老師的啟蒙，每天至少花3、4個小時建立基礎，甚至把握午休時間向老師請教，能在這麼短的時間內獲得全國第二名自己很開心。

指導老師簡老師更表示，集訓期間兩位選手從未缺席，全國賽前密集練習至少600份試卷，努力不懈的精神令人欽佩。

新北市語文競賽從9月至12月長達3個月，連續辦理9場次區賽及2場市賽，遴聘專業指導老師辦理一個多月的集訓，積極培訓這群語文菁英，參賽選手也秉持著對語文的興趣及熱忱，在繁忙課業之外仍願意接受學習及挑戰，歷經區賽、市賽的考驗，一路過關斬將脫穎而出，雖然全國賽首度取消團體獎項，新北市仍積極推動語文教育，給予選手專業協助不遺餘力。

新北市教育局表示，全國語文競賽是給予學生語文教育平時努力成果展現的舞臺，本市一定持續辦理與推動，培育更多語文菁英，為語文教育扎根，更加努力。另為表揚及肯定師生的努力，26日晚上辦理頒獎典禮暨感恩餐會，在這屬於選手們的榮耀之夜，凝聚語文家族情感，也共同再為108年全國語文競賽做最好的準備，創造更輝煌的佳績。

(中時 )