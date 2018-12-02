貴婦奈奈全家消失4天 突發文道歉：原諒我......　

2018年12月02日 21:31 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

知名部落客貴婦奈奈傳出與先生投資的醫美診所惡性倒閉，且全家失聯。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

知名部落客貴婦奈奈傳出與老公黃博健雙雙消失，合開的醫美診所惡性倒閉的消息，今（2）晚她突然在臉書粉絲團發文，這是她神隱後首度發文，並寫上這是新聞爆發前，就寫好的聲明稿。

全文如下：

各位支持奈奈的朋友，在新聞爆發前，已有這份聲明，在此僅代奈奈po此聲明

所有朋友、員工、長期支持、信任著我的好門人、學生、讀者、合作夥伴與廠商

對不起，對不起，非常非常抱歉，非常非常遺憾，我們遇上人生最壞的情節，事情發生的如此急迫，更多細節我不知情，是我無法預期也無法接受的狀況，但我必須共同承擔。請給我時間。

我沒有捲款，黃博健也沒有捲款，就我所知，他最後一刻仍在籌錢過票，希望維持公司信用，最後實因人身安全遭受威脅，才不得已放棄。

黃博健經營杏立博全的這七年，為了維持診所良好的營運，照顧優質的員工們，每天早出晚歸、管理營運，拚命籌措資金，為了理想與大家的期望，多年來吞忍扛下各種欺壓，承受巨大折磨，仍不敵某些人的高利滾利、重利侵佔。

我每日從早到晚都很忙，對杏立博全的財務、資金調度細節都不知情。

門是我的畢生積蓄心血和心願，即使沒賺錢，我也想回饋社會。我對學員和好門人非常抱歉也非常感恩，沒能一起成就美好的未來，非常非常不捨與遺憾。

一無所有，辜負信任與期待絕對是我最不願......這一步真的是非常不得已的選擇，我們一直有最認真的心願意解決問題，需要時間。

請原諒我，我永遠感激，今生必報。

(中時電子報)