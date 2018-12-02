知名科學家奈爾德葛拉斯泰森 否認性騷擾指控

2018年12月02日 22:02 中時電子報 江飛宇

美國著名的天體物理學家奈爾-德葛拉斯-泰森(Neil deGrasse Tyson)表示，他將會全力配合公正調查，以面對幾個性騷擾指控。

美聯社報導，現年60歲的泰森，是極少數的非裔美國人科學家，他自2006年起，開始進入大眾媒媒領域談科學，先是主持公共電視網上科學教育節目「新星科學新知」(NOVA ScienceNOW)，以生動幽默的方式，講述天文與物理科學，立即成為全美知名人物，之後經常接受時評節目的邀請談科學，受到廣泛好評。

而泰森最大的「成就」，是在2006年的全球天文會議上，力主將冥王星降級為「矮行星」的主要論述者，這個意見也得到通過，自此太陽系「九大行星」變成「八大行星」。此事件使泰森的知名度推升到一個高峰，正反兩方的意見都有，許多人認為他是「冥王星打擊者」，而他也願意接受各方爭辯。

宇宙大探索

2014年，福斯電視與國家地理頻道指定泰森成為天文教育節目「宇宙大探索」(Cosmos：Possible Worlds)的主持人，這檔節目是仿效30年前，已故知名科學家卡爾薩根博士著名天文節目「宇宙：個人遊記」(Cosmos: A Personal Voyage)的模式，可以說，泰森成為繼薩根之後，另一個公眾型科學家。

「宇宙大探索」的最新一季，將於明年在國家地理雜誌頻道播出。

然而，可能受到「 ME TOO」風波掃到，泰森被指控對女性不禮貌，基督宗教網站Patheos.com最近公佈了2名女性的說法，她們說泰森曾經有過肢體騷擾。巴克內爾大學(Bucknell University)的天文學副教授凱特莉．阿列爾(Katelyn N. Allers)說泰森「打算在她衣服裡找冥王星」；另一起事件是一名叫艾許莉．華生(Ashley Watson)的女子，說泰森對她言語性騷擾，曾說「要是我擁抱妳，可能會更進一步」。

泰森週六時在自己的臉書上對兩起事件做出說明。他說第一起事件是在2009年的一次宴會，他與一名身上有太陽系紋身的女士合照，確實被她的太陽系紋身所吸引

「雖然我不太記得，我是否有說『在她的身上尋找冥王星』，但我承認在那種情況下，我會那樣做。因為眾所周知，我對於冥王星降級這件事有自己的專業看法，所以我看到任何太陽系的圖樣，都特別想知道是否有包括冥王星。我必須強調，我『搜查』的範圍，只限於她無袖洋裝所露出的手臂部分。」

至於第二起事件，泰森說，許多遇到他的人，都會希望來個擁抱「而我會明確拒絕。我會希望握手代替擁抱。並且在一些場合，我為了拒絕擁抱這個要求，會宣稱：『要是我擁抱你，我可能會得想要更多。』，這句話的目的是表達克制自己感情，雖然表達的有時比較笨拙。」

泰森表示，他願意接受福斯電視與國家地理的調查，他強調自己是一個充滿愛心的丈夫和公眾科學家、科學推廣家。並且感謝那些繼續尊重他，以及支持他的各界人士。

(中時電子報)