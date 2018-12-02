沉迷網路遊戲 男子竟將鄰居當遊戲「仇家」殺害

2018年12月02日 21:56 中時 程炳璋

林姓男子遭樓下吳男砍殺死亡，遺體送往殯儀館。（程炳璋翻攝）

北忠街公寓大樓發生凶殺案，吳姓嫌犯懷疑林男是電玩遊戲內的仇家，將林男騙到家中殺害，警方獲報到場蒐證。（程炳璋翻攝）

警方封鎖命案現場。（程炳璋翻攝）

（23:20更新）台南市2日發生一起駭人聽凶殺案，住在北區北忠街一棟住宅大樓7樓的吳姓男子，因有精神疾病又沉迷線上遊戲，竟將剛認識的8樓林姓男鄰居當成遊戲中的仇家，2日下午1時許將他騙下樓，在家中持刀將他殺害，吳嫌直到下午6時許以聊天軟體通知蔡姓友人幫忙處理屍體，這起殺人案才曝光，警方到場與其對峙5分鐘，吳嫌乖乖開門就逮。

26歲吳嫌是台北人，家中除了父母，還有三個姐姐，家人稱他曾因精神疾病求診，有幻覺、幻聽症狀，10天前他以找工作為由，南下搬到台南北忠街一棟公寓大樓7樓的套房獨自居住，因在頂樓抽菸，認識8樓獨居的43歲林姓男子，雙方互加手機聊天軟體line聯絡。

吳男2日下午2時許疑似精神不穩，將林男當作是線上遊戲中仇家派來對付他的敵人，在家用line將對方騙下樓。林男剛進門，他就持鋸齒狀的水果刀朝對方身上猛刺數刀，林男臉部、頸部與雙手皆有刀傷，其中一刀割傷頸動脈，林男倒臥在床鋪旁地板，傷重不治。

殺人後的吳男伴屍4個多小時，再以line通知兩年前玩網路遊戲認識的蔡姓友人，稱「緊急狀況，來幫我處理屍體」蔡男半信半疑，但不敢前往，直接向警方報案。

警方趕到吳男家中，吳男一度稱疲累想睡覺，與警方隔門對峙5分鐘不願開門，在警員堅持下，吳男最後開門就逮。房內牆壁、地板已血跡斑斑，林男已斷氣倒臥血泊中。

林姓死者家屬隨後趕到命案現場，表情嚴肅稱希望檢警查清真相，給家屬一個公道。吳嫌父母連夜從台北南下，並向警方表示兒子曾有精神疾病就醫紀錄。

警方先以黃線封鎖現場，遺體送往殯儀館，鑑識人員暫時未檢查死者身上刀傷，決定明（3）日再請法醫直接相驗。

(中時 )