林佳龍直播：我在台中歷史上應該會被懷念

2018年12月02日 22:33 中時 盧金足

台中市長林佳龍2日晚上在臉書直播，吸引6000多名網友同步觀看，很多人留言希望他與陳其邁一起辦咖啡見面會，也細數他的政績建設，讓林佳龍感動的說，「我在台中歷史上應該會被懷念！」

林佳龍表示，他對市政投入具體政績包括舊市區再生，因為舊市區是一座城市的發源地，如果失去舊市區就像一座城市沒有根，還有大車站計畫，及綠柳川整治成功，人潮回來了，生意也好了，中西區很多文創商旅，陸客少了台中不受影響，因為來自世界各地的旅客都來台中。

不少海線地區的網友，留言稱讚海線改變看得見， 林佳龍說，這4年致力於縮短城鄉差距，台中港三井OUTLET近來試營運人潮湧入，還有台中市最有發展性的水湳智慧城，水湳位在重畫區，以後有智慧能源、智慧交通發展可期 。

「台中的改變，有感的治安！」他表示，台中治安連續3年6都第1名，治安是宜居城市重要條件，此外，他心裡有點委屈的是，選舉被攻擊的空汙，他很有心解決空汙問題，過去沒做的他擔起責任，除了中火還要求企業界的鍋爐改善，汽機車減碳，治安、交通和空汙解決，吸引更多來居住在台中。

有網友留言，當豐原葫蘆墩掀蓋時，她的媽媽感動又高興到眼淚掉下來，林佳龍說，在葫蘆墩旁看到家長來接小孩下課，這景象是最好的，葫蘆墩從被遺棄的母親之河重生，市民都可以來散步。

他也強調，目前台中市有57個公園去塑膠化，共融遊具，全市400多個公園還有的來不及改善，盼接任市長能繼續改善，「做過的事情，因為我有些改變」他自己就覺得很值得。

(中時 )