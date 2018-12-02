親自行善會10年有成 新舊任理事長傳遞行善的棒子

親自行善會今晚舉行新舊任理事長交接。（曹婷婷攝）

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成立於2009年的「親自行善會」即將邁入第10年，成員來自各行各業，結合小愛化成大愛幫助社會上邊緣、亟待救助的真正弱勢族群，該會2日舉行新舊任理事長交接典禮，在監交人、準市議員吳禹寰見證下，由第2屆理事長黃建智將親自行善會印信，交接第3屆新任理事長林美子，林美子表示，將持續招募願意付出愛心的善心人士加入，邀請大家一起開心來行善。

親自行善會顧名思義就是由一群默默、親自行善的志同道合所組成，10年來付出不計其數也讓弱勢民眾感受溫暖，曾有一名婦女經親自行善會拉一把，靠己雙手開店脫貧，該會集結各方愛心善舉，把資源送到真正需要被照顧的人手中。

在親自行善會擔任第一、二屆，已連任8年的理事長黃建智表示，卸任理事長可說是放下一個重擔，但行善的路是沒有停止的一天，他將轉任親自行善會的榮譽理事長，繼續親力親為，用實際行動來關懷社會有需要幫助的弱勢民眾。

為幫助更多弱勢民眾及提高會務運作效率，新任理事長林美子一上任就調整親自行善會組織，訂下每月最後一個星期四幹部聚集開會，討論如何適當協助關懷戶以及相關會務問題，另也希望擴大親自行善會，明年度招募中心到800名甚至更多會員，藉由大家力量讓更多在社會角落的弱勢民眾，得到更完整的幫助。

(中時 )

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