SBL》台啤好神！驚險2OT力挫富邦 開季6連勝

2018年12月02日 22:46 中時電子報 黃及人

看到成力煥投進三分球，台啤板凳席欣喜若狂。(中華籃協提供)

台灣啤酒2日與富邦勇士進行1場二度延長的精采大戰！成力煥先在第1次延長賽最後0.7秒罰進追平2分，接著第2次延長賽最後32.7秒投進致勝三分球，幫助台啤106比100氣走富邦，除摘開季6連勝，目前更穩居聯盟第1。

驚險保住不敗之身的台啤，在這場2OT大戰中，頻頻展現頑強鬥志，就算前3節一路落後，台啤仍在末節靠著黃泓瀚、塞瑟夫兩人攜手把比賽逼入首次延長，眼看著第1次延長賽就要落敗，成力煥卻在最後0.7秒獲得兩罰機會。

儘管當時因為台啤板凳席以為時間結束，憤而丟毛巾與踢看板洩恨，造成被吹1次技術犯規，讓林書緯罰進1球，幸好成力煥展現大心臟，最後0.7秒穩穩兩罰俱中，硬把比賽逼進二度延長，甚至最後32.7秒投進致勝三分彈。

「僅剩0.7秒的罰球，我就是帶著平常心去罰，儘管非常緊張，卻知道必須挺過去，」成力煥表示，「當富邦喊出暫停，我很清楚許晉哲總教練的意思，就是希望藉由暫停改變我的罰球節奏，幸好我最後順利把球都罰進了。」

至於最後32.7秒的三分命中，成力煥不改謙虛個性表示，「當時就是1個很好的三分出手空檔，所以我沒考慮就投了，也沒想太多，真的很感謝隊友鼓勵與支持，尤其是提前犯滿的『大瀚』黃泓瀚，他的台語加油聲浪，我都聽見了。」

相較於台啤的瘋狂慶祝，富邦後衛「豪弟」林書緯絕對是全場最失落的1人，因為他單場投進7顆三分球，貢獻生涯新高的40分，也是本季聯盟個人最高得分紀錄，「比起得分，我更在乎自己發生5失誤，也沒搶到更多籃板。」

(中時電子報)