來台國際客破千萬 新南向國家佔比2成5

來台的國際旅客正式在今日晚間突破千萬人次。（報系資料照）

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來台國際旅客正式在今日晚間突破1000萬人次，觀光局表示，除已連續4年突破千萬旅客人次，今年更較去年提前2周達成目標。今年訪台旅客中，新南向的18國佔比近25％，其中菲律賓與越南分別較去年同期成長50％與30％。觀光局將明年訂為小鎮漫遊年，期望透過國內深度旅遊，讓旅客得以體驗台灣在地風貌。

觀光局表示，台灣觀光人次已超過4年突破千萬人次，今年在今（2）日晚間也達成目標，較去年提前2週達標。觀光局表示，近4年訪台旅客前五大市場為大陸、日本、港澳、韓國、美國，總佔比超過7成，日本旅客可望在今年年底突破200萬人次，韓國市場雖受花蓮地震影響，仍可望維持百萬人次。

政府近年力推新南向政策，菲律賓、越南兩國來台旅客都較去年同期大幅成長，分別成長50％與30％，今年訪台的新南向18國市場觀光人次將可望突破250萬。

觀光局指出，透過一年一旅遊主題的方式，行銷觀光資源外，也成功開拓多元市場，今年訪台個主要客源市場表現皆十分不錯，東南亞地區市場成長幅度近2成。

觀光局表示，展望2019年國際觀光行銷，將會全力與地方產業結合，也將明年訂為「小鎮漫遊年」，期望透過各地小鎮的在地文化，帶給旅客最特別、深度的文化之旅。

(中時 )

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