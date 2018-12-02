美國陸軍實測遠程火砲ERCA 射程上看100公里

傳統的M109自走砲(左)與ERCA遠程火砲(右)，砲管的長度一目瞭然。(圖/美國陸軍)

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中時電子報

美國陸軍部長馬克．艾斯朋(Mark Esper)承認，遠程火砲ERCA已經在尤馬試驗場(Army Yuma Proving Ground)測試，初期射程可達70公里，再改用新彈藥以後，更可能達到100公里。

防衛部落格(defence-blog)報導，艾斯朋表示，ERCA是依據美國陸軍的「增加士兵支援火力」的計畫：遠程精確射擊。

或許是美軍的航空炸射能力極強，對於火砲就顯得不夠重視，現有的155公釐火砲，也就M109，射程僅在30公里，而新型ERCA，將會超過70公里，新彈藥可能擴展到100多公里。

推升射程的最主要方式就是增長砲管長度，較長的砲管允許燃燒推進劑產生的爆炸性氣體在砲彈上作用的時間更長，因此砲彈的速度更快，射程自然也就提升了。

ERCA暫定名M109A8，砲管倍徑達到58，比前一代的23倍徑長了一倍有餘，新的砲管也設計了新的砲膛，以增進耐用程度。在使用GPS引導的精確砲彈，比如「神劍」(Excalibur)，可以得到更好的作戰效果。

(中時電子報)

文章來源：U.S. Army tests new longer-range artillery weapon at Yuma Proving Ground

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