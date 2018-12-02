民進黨慘敗主因 苦苓：居然是為了它！

2018年12月02日 23:13 中時電子報 黃麗蓉

自由作家苦苓選前曾在臉書預測六都當選名單：台北柯文哲、新北蘇貞昌、桃園鄭文燦、台中盧秀燕、台南黃偉哲、高雄韓國瑜。他自誇還算厲害，猜6個還中5個。而對六都選舉結果跌破大家眼鏡，民進黨慘敗，他直指都是為了一個字：「錢」。

苦苓分析指出，民進黨慘敗，不是藍綠的原因、也不是統獨因素，不是意識形態，更不是因為做得好不好，其實就是為了錢。因民眾藍綠、黨派都可以過去，但只有跟錢過不去。

他舉例說，前總統馬英九的聲望，就是在油電雙漲、薪水不漲時下跌的，蔡英文總統的聲望，則是因年金改革下跌的，軍公教強調那不叫年金，要叫退休俸。也就是說，那個錢不是國家給的，是他存下來的，他存下來是為了退休後拿來過生活的，結果政府把它減了，還用米蟲等民粹語言，讓他們敢怒不敢言，選舉到了不用這個教訓民進黨，還等什麼時候，這就是為了錢。

苦苓在《ETtoday東森新聞雲》雲論中點出，蔡政府跟大陸處不好，大陸客不來了，也不跟我們買貨物了，大家都很慘！高雄的崛江商圈沒有人，六合夜市的遊客疏疏落落，旅行社、飯店、遊覽車業者也跟著慘！他曾在臉書寫過，因台中市有很多省府的退休人員，所以林佳龍還沒選就輸了15萬票，林佳龍上台後還取消老人健保補助，因此老人票通通不投給他，所以盧秀燕上台做的第一件事，就是馬上恢復老人健保補助，這就是錢的關係。

就連超有聲望的台北市長柯文哲，為了1500元的敬老年金，被罵成什麽樣子，丟掉多少老人票，差一點點就落選了，這也是因為錢的關係。

苦苓強調，如今新科高雄市長韓國瑜帶起了國民黨的聲勢，他喊得好：「貨出去，人進來，大家發大財。」風起雲湧造成時勢，還是為了錢。所以民進黨不用檢討了，也不用說那麼多，從今以後不要搞什麼黨產會、促轉會、轉型正義，就努力想辦法讓人民有錢賺，那還會有一線生機，否則未來就GG了。

(中時電子報)