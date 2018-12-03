律師說法》女郎心神不寧 下體點痣可改運？

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報
/整理、天秤座法律網/文

一名35歲婦人的丈夫外遇，她心神不寧發生車禍，當晚到66歲賴男的擇日館收驚，賴誆稱用朱砂筆在她的下體點痣可改運；婦人為保住婚姻同意，未料點完後賴稱「還需多次點痣」，婦人起疑，離開後報案。法官認為，賴男利用被害人徬徨無助，以宗教或迷信等手段引誘，壓制被害人理性思考空間，形同違反其意願，依強制猥褻罪判賴男6月徒刑，可易科罰金。

●●法律評析

刑法第224條強制猥褻罪規定，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。猥褻，指性交以外，足以興奮或滿足性慾之其他一切色慾行為，而除了有猥褻行為以外，還必須是以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法才會構成本罪，強暴、脅迫、恐嚇及催眠術即其字面之意思，指以違反被害人意願的強制力為猥褻行為，而「違反其意願之方法」，並不以類似同條項所列舉之強暴、脅迫、恐嚇或催眠術等方法為必要，只要行為人主觀上具備侵害被害人性自主之行使、維護，以足使被害人性自主決定意願受妨害之任何手段，都算。

依個案情況，「違反其意願之方法」有不同的解釋，其中一種，是利用人於遭逢感情、健康、事業等挫折，而處於徬徨無助之際，其意思決定之自主能力本來就薄弱而易受影響，若又以科學上無法立刻得到印證的手段為誘使（例如法力、神怪、宗教或迷信等），在通常情況下一般人不會覺得該手段可以達到目的，卻趁人急迫無助之心理狀態，以能解除其困境而壓制人的理性思考空間，使人作成通常一般人不會做出的損己之性交或猥褻決定，這種行為也屬一種違反意願之方法。

本件中，婦人遭逢丈夫外遇的感情生變，又發生車禍，正值內心徬徨之際，急需依靠，這時候再由民間習俗中普遍被信賴的擇日館術士，濫用民俗宗教安撫人心 之功能，以在下體點痣可以解厄運的說法，為滿足自己性慾而侵害婦人的性自主權，已構成強制猥褻罪，賴男因此被法院判刑。

(中時電子報)

本文取自《天秤座法律網》請按這裡
夫外遇留「你欺負我」呻吟車震檔…

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