看多了！負面傳聞滿天飛 梅根終極救星是她

2018年12月03日 02:00 中時電子報 楊幼蘭

首陪女王出任務 梅根凱特比一比

蘇菲與女王

人氣高是非多，薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根最近負面傳聞不斷，除了爆出和嫂嫂凱特失和，還盛傳對幕僚要求多又高，很難搞。

不過，據《每日郵報》（Daily Mail）2日報導，王室消息靈通人士說，其實37歲的梅根該多學學哈利的嬸嬸威塞克斯伯爵夫人蘇菲（Sophie Wessex），靠女王指引，輕易脫離困境。

他們以52歲的蘇菲為例，說她剛嫁入王室時，日子也很難過，但與女王建立親密的關係，成為王室忠實的擁護者後，就好過多了。

這些消息人士說，女王抱持開放的態度，很願意支持懷孕的梅根。「女王陛下看多了，」一名消息人士說，「眼前可以提供公爵夫人一些有用的建議。」梅根大可以好好培養和女王的關係，不時和她喝茶聊天，像蘇菲就默默做得很好。

當初蘇菲嫁給女王的小兒子愛德華後，仍繼續擔任公關。沒想到，她在倫敦一家飯店與一位潛在的中東客戶談話，以爭取一年24萬英鎊（944萬台幣）的合約時，竟稱女王為「老寶貝」，並稱太后為「老太太」。

沒想到，這位潛在「客戶」，竟然是《世界新聞報》（News of the World ）記者假扮的。

而蘇菲在這些輕率的言行後，逐漸減少公關業務，並於2002年全職擔負起王室任務。也就從那時起，她經常探望女王閒話家常，並帶著子女和女王一起看電視，倆人變得十分親近。

「她和女王建立起那關係後，如今親密得不得了，簡直無所不談。畢竟是一家人，梅根並不需要邀請。」

(中時電子報)