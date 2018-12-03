快戒掉！5生活習慣易激發過敏 愛窩床上吃東西小心了

快戒掉！5種生活習慣易激發過敏，愛窩床上吃東西小心了。（圖／shutterstock）

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中時電子報
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室內養植物不好好照顧

比利時一項研究指出，超過75％對乾草或花粉過敏的人也會對至少一種常見的室內盆栽過敏，例如榕樹、木薯、長春藤、蘭花、棕櫚、蕨類等。即使不是這類植物，在辦公室或家中放盆栽、陽台或庭院的落葉、朽木都容易孳生黴菌，要認真照顧，如常給植物洗澡，避免病蟲害發生，保持通風和適當水分，避免土壤因過於潮濕容易孳生黴菌，引發過敏。

●愛乾杯喝酒

國外研究發現，酒精內的細菌、酵母菌容易製造組織胺，這是體內一種化學傳導物質，存在於肥大細胞、肺部等黏膜組織內，容易引起流鼻水、打噴嚏、鼻子發癢等過敏反應。

此外，紅酒內有一種抑制細菌生長、以蛋清為原料製成的溶菌酶（Lysozyme），讓葡萄酒能保存很久，對雞蛋過敏的人，一旦喝太多杯酒，也可能引發過敏反應。

●愛窩在床上吃東西

在床上吃東西容易招來蟑螂，而偏偏蟑螂是台灣夏天最常見的過敏原。

台中榮總教學研究部吳啟輝、李美芳曾發表研究論文指出，引起蟑螂過敏的蛋白質可能來自其唾液、排泄物、分泌物、脫落的表皮或者是蟑螂的屍體，漂浮在空氣的過敏原中，能引發氣喘或皮膚疾病。

●常抽菸或跟癮君子在一起

日本有項研究指稱，有鼻子過敏的青少年，超過八成都來自家中有重度抽菸的癮君子，長期吸二手菸所致。

呼吸道的黏膜細胞正常是排列整齊的，但受到香菸不停地刺激，容易異常增生，讓過敏症狀更嚴重。「自己抽菸又更嚴重，」因為菸內的有害物質會深入支氣管，對肺臟帶來莫大傷害，容易惡化成慢性阻塞性肺炎，亞東紀念醫院胸腔內科主任鄭世隆提醒。

●多油、高熱量及加工食品

多油、高熱量食物會刺激體內分泌愈來愈多的列腺素、白三烯素等發炎物質。一旦過敏發作，症狀就會愈嚴重。 吃了太多加工食品（如糖果、餅乾等），那些碳水化合物很快地在人體內轉化成糖。過多的糖如同過多的抗生素，促使腸內的酵母菌分泌更旺盛，干擾你的胃腸黏膜功能，替過敏反應造橋鋪路。

(中時電子報)

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文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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